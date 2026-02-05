La Policía sostiene que Francisco de Borbón se dedicaba a lavar dinero en África para la trama del exjefe de la UDEF

Francisco de Borbón, acompañado de su abogada, abandona la Audiencia Nacional, a 04 de febrero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sostiene que Francisco de Borbón usó una serie de sociedades en el país africano de Santo Tomé y Príncipe para realizar una "operativa de lavado de capitales" del dinero procedente del tráfico de cocaína por el que la Audiencia Nacional investiga, entre otros, al que fuera jefe de la UDEF Óscar Sánchez.

En un oficio remitido al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores aseguran que el hijo del duque de Sevilla --que fue detenido y puesto en libertad este miércoles por estos hechos-- tuvo "capacidad de disposición de los fondos millonarios que la organización criminal obtenía con la introducción de cocaína en territorio nacional".

Los agentes explican que el supuesto tenedor de una de las naves de destino de la mercancía ilícita, Eduardo Montero, y el presunto líder de la organización de narcotráfico, Ignacio Torán, "eran clientes de la entidad financiera ET Bank", que está "vinculada a Bijan Burnard y a Francisco de Borbón".

Los investigadores también señalan a estos dos últimos como los gestores del VXL Bank, una entidad situada en Santo Tomé y Príncipe, al igual que el citado ET Bank. Un banco, además, poseedor del estable con VXL Dollar. Montero, recoge el oficio, habría tenido depositados 1.599.880 euros en esa entidad.

Tanto Borbón como Burnard también eran los responsables de una tercera entidad, situada en el mismo país africano: el BE Bank , según la Policía.

DENUNCIADOS POR ESTAFA

En este contexto, afirman que Borbón también dirigía junto a Ketan Seth la empresa Alpha Trading LLC, que habría sido "utilizada para transferir fondos a los productos bancarios creados ad hoc" para Torán. Una compañía, en concreto, de estrategia de inversión con sedes en Newport Beach (California) y Marbella.

Asuntos Internos detalla que, "al recibir denuncias por estafa en VXL Bank", estos "habrían cerrado los dominios y cambiado de marca a ET Bank, prestando los mismos servicios a la organización criminal". En concreto, "gestión de divisas y criptoactivos, así como la emisión de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico".

Según los datos de la Policía, Montero tenía acceso a más de 22 millones de dólares a través de ET Bank, y tanto él como Torán disponían de tarjetas vinculadas a esta entidad. Con la detención de ambos, tanto Borbón como su socio "dejaron de operar" con este banco "para seguir gestionando fondos ajenos, entre los que", según el oficio, "probablemente aún se encuentren parte de los obtenidos por la organización criminal investigada, a través de una nueva entidad o institución financiera de Santo Tomé y Príncipe análoga a las anteriores": BE Bank.

El documento detalla que, "según las comunicaciones y los justificantes de las transferencias cuyo destino era la cuenta bancaria aperturada" en el banco Atlas Bank de Panamá, "las entidades de Santo Tomé y Príncipe no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borbón en las que mostrarían a los clientes, los fondos que les estarían custodiando".

Los agentes detallan que la información aportada por Panamá "viene a confirmar sin coma la operativa de lavado de capitales llevada a cabo", entre otros presuntamente, por Torán, Borbón y algunos de sus socios. "Esta operativa tiene nuevamente la finalidad de ocultar el origen de los fondos, así como la identidad del verdadero beneficiario, Torán, además de otorgar una apariencia de legalidad a la transacción, a través de un contrato Escrow", indican.

73 TONELADAS DE COCAÍNA

En esta causa, el juez Francisco de Jorge indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

En uno de los últimos oficios aportados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán habría pagado al agente más de 32 millones de euros.

Sánchez fue detenido en octubre de 2024 y puesto a disposición judicial. El juez decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el agente, donde se mantiene hasta el día de hoy.