La Policía valla el centro de Ceuta y desaloja a los inmigrantes de la zona para la llegada de Pedro Sánchez

Coches del ejército vigilan la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local se encuentran desplegados por el centro de Ceuta desde primera hora de la mañana para desalojar a los inmigrantes la zona antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está vallando las calles por las que va a pasar.

Así, las autoridades han vallado el tramo de la avenida Alcalde Sánchez Prado donde se ubica el Palacio Autonómico, lugar en el que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, recibirá al socialista a las 12:00.

En paralelo, los servicios de limpieza de la ciudad se encuentran limpiando las playas y las calles de las inmediaciones del Ayuntamiento para dejarlas a punto.

Hasta este momento no se había producido un despliegue así en el centro de la ciudad, donde siguen deambulando miles de inmigrantes.

COMERCIOS CERRADOS

Los comercios de la ciudad permanecen cerrados mientras que algunos migrantes se concentran en las puertas de las tiendas de alimentos. De hecho, esta misma mañana, la Policía ha tenido que dispersar la concentración de éstos a las puertas de un conocido supermercado de la ciudad y después ordenarlos en fila ante la puerta para evitar altercados.

En cuanto a las cafeterías, son pocas las que han decidido abrir, mientras la ciudadanía de Ceuta se encuentra en sus lugares de trabajo o en sus casas.

Está previsto que hoy se celebre una manifestación ciudadana a las puertas del Palacio Autonómico coincidiendo con la llegada de Sánchez, a las 11:45h.