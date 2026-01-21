Un policía que viajaba a Madrid en el Iryo accidentado en Adamuz ayudó a socorrer a pasajeros de su tren y del Alvia

Un agente de la Policía que viajaba a Madrid ayudó a socorrer a otros pasajeros del Iryo y luego del Alvia, tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - POLICÍA NACIONAL

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional que viajaba en el Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba) ayudó a socorrer a otros pasajeros que se dirigían el pasado domingo a Madrid y, posteriormente, hizo lo mismo con otros afectados del Alvia con destino a Huelva al ser consciente de que había otro tren implicado.

"Orgullosos de Álex, de los ciudadanos de Adamuz, de los pasajeros de los trenes que pudieron ayudar y de todo el personal de los servicios de emergencias", ha indicado este miércoles la Policía Nacional en la red social X.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han señalado que se trata de un agente de la Policía del distrito centro de Madrid que viajaba el pasado domingo en el coche número 6 del tren Iryo.

Lo primero que hizo tras el accidente del domingo a las 19.45 horas, de noche, fue ayudar a otros pasajeros de los vagones 7 y 8, los que descarrilaron y quedaron sobre la vía contraria.

Acto seguido, Álex se dirigió al Alvia al comprobar que había otro tren con personas dentro afectadas y procedió a socorrer a los pasajeros heridos.

"Ayudó a salir junto a los vecinos de Adamuz y otros pasajeros, rompió cristales y tendió brazos cuando otros no podían moverse", ha señalado la Policía, añadiendo que a veces lo único que puede ofrecerse es un "tranquilos, ya estamos aquí".