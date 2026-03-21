Los policías acumulan 244 incidentes en operaciones contra el 'narco' desde 2018 dentro del Plan del Campo de Gibraltar

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en un operativo contra el narcotráfico - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acumulan 244 "incidentes" desde 2018 en operaciones contra el narcotráfico en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, en vigor desde 2018 y que abarca a todas las provincias de la costa andaluza y Sevilla.

El Plan Especial del Campo de Gibraltar acaba de ser renovado con una dotación de 38,2 millones de euros en las mismas seis provincias andaluzas en las que ya opera, dejando un balance hasta ahora de más de 47.800 operaciones en las que se ha intervenido 2,2 millones de kilos de droga --el 85% hachís--, así como 3.100 armas de fuego o más de 2.000 embarcaciones o dos millones de litros de gasolina.

En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno reconoce que desde el año 2018 hasta noviembre de 2025 este Plan ha dejado un balance "de 244 incidentes hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con motivo de sus actuaciones frente a grupos o redes criminales", sin precisar la gravedad de estos incidentes.

El dato lo ha facilitado en respuesta al PP, que quería saber el número de incidentes con uso de armas de fuego contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las medidas de protección que se facilitan actualmente a estas unidades, después de incidentes como el ocurrido en Isla Mayor (Sevilla) con un agente herido de gravedad por un disparo.

REFUERZO DE AGENTES Y MEDIOS

El Ejecutivo recuerda que con cargo al crédito extraordinario habilitado en la Secretaría de Estado de Seguridad se ha llevado a cabo un refuerzo "muy considerable" de los recursos dotacionales de las unidades y servicios de las plantillas policiales afectadas, que se han reforzado más de un 14%, con 26.262 agentes entre policías nacionales y guardias civiles --sin contar efectivos desplegados en comisión de servicios---.

En concreto, apuntan a que estos efectivos cuentan con el equipamiento de protección y dotación reglamentaria "conforme a los riesgos del servicio y protocolos vigentes, incluyendo protección balística y medios específicos para intervención marítima".

El Ministerio del Interior ha subrayado que la inversión acumulada con cargo a la Secretaría de Estado de Seguridad supera los 75,5 millones desde que se lanzó este Plan en el Campo de Gibraltar con el cambio de Gobierno en 2018. "La lucha contra el crimen organizado es una de las prioridades, a diferencia de los que sucedió entre los años 2012 y 2018", ha enfatizado.

ANDALUCÍA LIDERA EL AUMENTO DE LAS REYERTAS

Al margen del Plan Especial del Campo de Gibraltar, los sindicatos policiales siguen reclamando medidas como el reconocimiento de la profesión de riesgo para hacer frente al aumento de las agresiones que sufren los agentes en el desempeño de sus funciones.

En este sentido, el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha alertado de que en 2025 se produjeron 2.115 reyertas más que el año anterior --en referencia a los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias--, afectando especialmente a Andalucía (18,6% del total de las de España), Cataluña (13,4%), Comunidad Valenciana (12,6%) y Comunidad de Madrid (12,1%).

"Sólo en esas cuatro regiones se concentra casi el 57% de la violencia callejera de España", ha señalado CEP en una nota de prensa en la que analiza las 31.481 infracciones penales de esta naturaleza contabilizadas por el Ministerio del Interior en 2025, avisando que es la peor cifra de la última década.

Según sus cálculos, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior ha aumentado un 72% estos delitos tipificados en los artículos 147 a 152 y 154 del Código Penal. "Estamos ante un fenómeno grave que no puede seguir ignorando, porque se está poniendo en riesgo a diario la seguridad personal de los policías", ha añadido, pidiendo medidas como desarrollar el real decreto que regule el seguro de responsabilidad civil.