Los vínculos con el narcotráfico dejan un centenar de policías detenidos o investigados en los últimos cinco años

Archivo - Varios agentes de Policía muestran el alijo incautado en un operativo contra el tráfico de drogas en el Complejo Policial de Canillas - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido detenidos o investigados por delitos vinculados al narcotráfico en los últimos cinco años, según los datos registrados por el Ministerio del Interior desde 2021.

El último año, 2025, se contabilizaron 24 arrestos de miembros de los cuerpos policiales, la misma cifra que en 2023 y la más alta de los últimos cinco años. El año con menos detenidos fue 2022, con 16 casos, según consta en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, el Gobierno contesta a EH Bildu desglosando los 106 detenidos desde 2021, aunque sin detallar a qué cuerpo policial corresponde cada uno de los arrestados o investigados por su presunta relación con el narcotráfico.

Los datos figuran en una respuesta al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que demandó saber el cuerpo policial de cada unos de los agentes implicados en este tipo de delitos y también los hechos imputados.

El diputado de EH Bildu se refería a casos recientes como el del agente de la Guardia Civil que fue detenido en noviembre de 2025 en el puerto de Bilbao acusado de transportar 120 kilos de cocaína en el coche patrulla.

La Delegación del Gobierno confirmó que fue Asuntos Internos de la Guardia Civil la que llevó a cabo esta investigación que finalizó con el agente puesto a disposición judicial e ingresando en prisión provisional.

El diputado de EH Bildu también se interesó por otro caso en Valladolid ocurrido en diciembre, donde también ingresó en prisión tras ser detenido por Asuntos Internos de la Policía otro agente, en este caso jefe del Grupo de Estupefacientes en esta localidad. En la operación se intervinieron 40 kilos de cocaína.