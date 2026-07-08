Policías critican a Interior por "debilitar" las competencias de extranjería tras el acuerdo con la Ertzaintza

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la reunión de la Junta de Seguridad del País Vasco - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Nacional han cuestionado el acuerdo de la Junta de Seguridad del País Vasco celebrada este miércoles al considerar que "fragmenta" y "debilita" las competencias exclusivas de la Policía Nacional en materia de extranjería, ya que la información operativa generada por la Ertzaintza pasará a incorporarse a los informes que emita la Policía en los procedimientos de expulsión.

"Si el objetivo es que la información operativa de la Ertzaintza se incorpore a los procedimientos de expulsión, eso puede lograrse mediante un intercambio ágil y completo de datos, sin necesidad de alterar un modelo que ya funciona", ha señalado el SUP.

Jupol ha rechazado lo que entiende que es una "cesión de competencias de extranjería" a favor de la Ertzaintza, ya que, en su opinión, "debilita a la Policía Nacional".

INTERIOR HABLA DE PARTICIPACIÓN COMPLEMENTARIA

Los sindicatos policiales han reaccionado de esta forma después de que el Ministerio del Interior informara del acuerdo con el Gobierno vasco para promover cambios normativos que refuercen el control de armas blancas en espacios públicos, así como para que la Ertzaintza participe en el Punto de Contacto Único del Portal Europeo de Búsqueda, la plataforma de la Unión Europea de intercambio de información policial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha informado de que también han acordado la "participación complementaria" de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería para aquellos aspectos que guarden vinculación directa en la seguridad y el orden público en el País Vasco.

"De esta manera", ha indicado Interior en una nota de prensa, "la información operativa y de contexto generada por la Ertzaintza se incorporará a los informes que emita Policía Nacional en los procedimientos de expulsión que se lleven a cabo al amparo de la Ley Orgánica 4/2000".

MEJORAR LA INTEROPERABILIDAD

El SUP ha dado su respaldo a cualquier medida dirigida a mejorar la seguridad y combatir la delincuencia, pero advirtiendo de que, en materia de extranjería, "la solución pasa por reforzar la coordinación entre cuerpos y la interoperabilidad de los sistemas de información, no por fragmentar competencias que la Policía Nacional lleva décadas ejerciendo con un alto grado de especialización".

En este sentido, ha recordado que la Policía dispone de unidades especializadas en Extranjería y Fronteras, con una visión integral de estos procedimientos y conexión permanente con las bases de datos nacionales e internacionales.

"Cualquier modificación competencial debe responder a criterios estrictamente técnicos y de eficacia operativa, garantizando una actuación homogénea en todo el territorio y evitando duplicidades o una fragmentación que pueda perjudicar la gestión de un ámbito tan sensible como la política de extranjeria", ha argumentado el SUP.

Desde Jupol, han criticado al ministro Fernando Grande-Marlaska por "continuar con el traspaso de competencias a la Ertzaintza" y han indicado que responde "exclusivamente" a los compromisos políticos del Gobierno con sus socios nacionalistas, y no a criterios de eficacia, seguridad o interés general.

La organización ha afeado que "se rompa el principio de unidad y se ponga en riesgo la eficacia de las políticas de extranjería y seguridad", recordando que la competencia en extranjería es exclusiva de la Policía según el artículo 149 de la Constitución Española, ya que afecta de manera directa a la seguridad y a la cohesión social.

Jupol ha afeado los "incumplimientos" del Gobierno y ha recordado que este miércoles ha puesto en marcha la campaña 'No seas el salvavidas de la Administración', mediante la que solicita a los agentes que no realicen servicios voluntarios con los que el Ministerio del Interior "pretende paliar la falta de planificación y de personal" en cuestiones como la regularización extraordinaria de extranjeros, donde ha previsto el pago de 25 euros la hora de trabajo por las tardes y los sábados.