Policías y guardias civiles asistirán de uniforme a una misa en la Almudena para reclamar su jubilación anticipada

La Plataforma de policías nacionales y guardias civiles anuncian que asistirán de uniforme a una misa en la Almudena para reclamar su jubilación anticipada - EUROPA PRESS

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial de Policías y Guardias Civiles, que agrupa a una docena de organizaciones de ambos cuerpos policiales, ha anunciado este lunes que el próximo 9 de mayo asistirán a la misa solemne que se celebrará en la Catedral de la Almudena en Madrid para reclamar al Ministerio del Interior este reconocimiento.

Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles llevan meses reclamando que se les reconozca como profesión de riesgo, al entender que es un paso previo necesario para conseguir una "jubilación digna" en igualdad de condiciones que el resto de policías autonómicas y de policías locales.

"No es una protesta, es un acto solemne para pedir a la Virgen de la Almudena que nos ampare y se va a actuar con absoluta neutralidad política", han señalado Juan Fernández y Carlos Prieto en una rueda de prensa celebrada en Madrid para justificar la asistencia a esta eucaristía con el uniforme reglamentario y "la cabeza bien alta".

PÉRDIDA EN COMPARACIÓN A MOSSOS Y ERTZAINTZA

Los portavoces de esta plataforma han señalado que el pasado 23 de febrero se dirigieron al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, para que se activará la mesa de seguimiento del acuerdo de equiparación en el plazo de una semana. Su cálculo es que pierden más del 30% con respecto a Mossos y Ertzaintza.

"Transcurrido sobradamente el plazo y ante la más absoluta falta de respuesta", la plataforma ha decidido activar medidas adicionales para reclamar que reaccione al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La plataforma ha reclamado diálogo y lamentado el "ninguneo" del Ministerio del Interior. "Haremos plegarias en la Almudena ante la falta de respuesta del Ministerio del Interior", han apuntado de esta Plataforma integrada por los sindicatos de la Policía SUP, SPP y UFP, así como por AUGC, ASES-GC, Unión de Oficiales, AEGC o AproGC en el caso de la Guardia Civil.

El pasado mes de noviembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se remitió en el Congreso de los Diputados a los trabajos que se están llevando a cabo en el Gobierno para aplicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los "factores de corrección para el adelanto de jubilación". Además, recordó que el Acuerdo de Equiparación Salarial ha permitido un incremento salarial del 40% para los agentes desde 2018.

La reclamación de la plataforma ha contado con el apoyo de representantes de Erne de la Ertzaintza y el SPC de los Mossos d'Esquadra. "No es justo que haciendo el mismo trabajo, dependiendo de la administración, tengamos condiciones diferentes", han sostenido en la rueda de prensa.

CONCENTRACIÓN DE JUPOL Y JUCIL EL 18 DE ABRIL

Al margen de esta plataforma, Jupol y Jucil han anunciado también este lunes una concentración junto a la asociación Jusapol para el próximo 18 de abril, previsiblemente frente al Congreso de los Diputados.

El objetivo es exigir al Gobierno la aprobación inmediata del Real Decreto que regule la jubilación anticipada de los policías nacionales mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Según estas organizaciones, la movilización llega en un momento clave por la orden del Tribunal Supremo reclamando al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ejecute la sentencia firma que obliga al Gobierno a regular la jubilación anticipada, pero sólo para los policías nacionales encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social.

"No estamos ante una reivindicación nueva, sino ante un derecho que la Justicia ya ha reconocido y que debe materializarse sin más retrasos", han señalado.