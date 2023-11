Policías investigados por una detención en Barcelona tras la sentencia del 1-O rechazan declarar

Archivo - Agentes de la Policía Nacional forman una fila para cargar en la Vía Layetana durante la manifestación organizada por los sindicatos Intersindical-CSC e IAC en Barcelona durante la huelga general en Catalunya en reacción a las penas por el 1-O - Germán Lama - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro policías investigados por presuntos malos tratos a una joven detenida en octubre de 2019 en Barcelona durante una manifestación contra la sentencia del 1-O se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez que instruye el caso.

Este viernes estaban citados siete de los 13 agentes investigados en el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, pero solo han comparecido cuatro por fallos en la citación del resto, han explicado fuentes judiciales.

Estos tres que han quedado pendientes se volverán a citar para el viernes 1 de diciembre, cuando también están citados los otros seis policías investigados.

Uno de los que ha comparecido este viernes ha acudido al juzgado con un justificante según el cual el 18 de octubre de 2019, el día de la detención enjuiciada, no estaba destinado a Barcelona con el operativo por la sentencia del 1-O sino que estaba trabajando en Pamplona.

Por eso se ha acogido a su derecho a no declarar, como han hecho también sus otros tres compañeros, dos de ellos por videoconferencia porque no son de Barcelona sino que fueron destinados puntualmente a la ciudad para los disturbios de octubre de 2019.

Los 13 policías citados son los que participaron en la detención, custodia y traslado de la joven desde la Jefatura de Via Laietana hasta la comisaría de La Verneda.

"SI HAY UN MUERTO NO SERÁ DE NUESTRO BANDO"

La abogada de la acusación particular, Norma Pedemonte, ha explicado en declaraciones a los periodistas que, según ha explicado la joven, en la Jefatura la policía ponía a todos los detenidos contra la pared "y luego empezaban las agresiones".

La chica, que era una de las dos únicas mujeres arrestadas, interpeló a los policías pidieron que pararan y luego presuntamente un agente "cogió un cúter, se acercó a Paula abriendo y cerrando el cúter, diciéndole: ¿Qué buscáis, un muerto? Si hay un muerto no será de nuestro bando, poniéndole el cúter en el cuello", ha explicado Pedemonte.

Después, las dos arrestadas fueron "denigradas" al hacerles cuidar al resto de detenidos que estaban heridos en comisaría, y Pedemonte ha remarcado que la detención no se comunicó hasta 13 horas después (a las 7 de la mañana del día siguiente), de manera que el colegio de abogados no conocía el arresto y no podía enviarle un abogado.

La joven también ha denunciado que durante el traslado entre comisarías resultó golpeada porque mientras estaba esposada dentro de la furgoneta notó una conducción brusca y en círculos.

SIN GRABACIONES

En la causa hay dos testigos, otras personas que estaban arrestadas en la Jefatura de la Via Laietana, pero no constan grabaciones de audio ni vídeo tomadas en la comisaría.

En paralelo, la joven --que pasó 10 días en prisión provisional-- está investigada por los disturbios y, en su caso, la investigación está zanjada y pendiente de que la Fiscalía presente su escrito de acusación especificando la condena que reclama para ella.