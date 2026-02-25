El Polisario dice que si el plan de autonomía es "la mejor solución" se permita a los saharauis pronunciarse al respecto

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, durante una entrevista para Europa Press - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, asegura que por el momento no se ha entablado "ningún tipo de negociación" formal con Marruecos bajo los auspicios de Estados Unidos y la ONU, y menos exclusivamente sobre el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, y esgrime que si este realmente es "la mejor solución" entonces no se entiende que no se quiera que los saharauis se pronuncien al respecto en un referéndum.

"Nosotros tenemos claro que hemos apostado por una vía que es buscar nuestro derecho a la autodeterminación y simplemente pedimos que se nos otorgue pronunciarnos sobre esta opción que el mundo ahora mismo plantea como la mejor solución y lo que nosotros defendemos", que es la independencia del Sáhara Occidental, sostiene en una entrevista con Europa Press.

"Si esta autonomía que venden, y que dicen que es la mejor solución y que va a permitir la estabilidad y la prosperidad, entonces, ¿qué miedo tienen a otorgarle al pueblo saharaui que se pronuncie sobre ella y otra opción?", plantea Arabi, en vísperas del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 27 de febrero de 1976.

El representante del Polisario considera que "si se niegan a hacerlo es porque están convencidos de que el pueblo saharaui tiene claro la opción por la que votaría y por eso tratan de impedirlo, tratan de obstaculizarlo y tratan de favorecer a una potencia (Marruecos) que está ocupando ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental".

Así las cosas, defiende con rotundidad que "no puede ser una excusa que cuando una ocupación se prolongue en el tiempo", en referencia a los 50 años transcurridos desde la salida de España del territorio, "hay que legitimarla y hay que darle la razón en detrimento del pueblo que ha estado sufriendo, que está luchando, resistiendo y disperso por culpa de esa ocupación".

"La solución no puede ser la imposición", insiste Arabi, que esgrime que lo que intenta hacer el Polisario es evitar que a los saharauis se les imponga algo contrario al Derecho Internacional. "Nosotros defendemos el Derecho Internacional y creo que hoy en día el mundo ve como está en serio riesgo", añade.

CONTACTOS ENTRE MARRUECOS Y EL POLISARIO

Por otra parte, el delegado del Polisario confirma los contactos de esta semana en Washington auspiciados por Estados Unidos y la ONU, en los que están participando los ministros de Exteriores de Marruecos y la RASD, como partes en el conflicto, así como Argelia y Mauritania, rebajando lo que se está tratando.

Este tipo de encuentros son "habituales", pero en los últimos años se habían "estancado" debido a la "obstrucción" de Marruecos y la "pasividad" de la comunidad internacional, comenta. Lo que están buscando Estados Unidos y la ONU, explica, en estas rondas de contactos --ya la tercera, tras una primera en Washington en enero y otra en Madrid a principios de febrero-- es "sentar a las partes para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable que permita al pueblo saharaui decidir su derecho a la autodeterminación".

Arabi recalca que las conversaciones se enmarcan en la última resolución de la ONU, la 2797, en la que "se pide a las partes reiniciar el proceso político sin condiciones previas", por lo que Marruecos no puede pretender que solo se hable de la opción del plan de autonomía que formuló en 2007 y que cuenta con el respaldo, entre otros, de España.

NO SE HA ENTRADO EN NEGOCIACIONES

"Lo que ha trascendido en los medios de comunicación es meramente parte de la propaganda de Marruecos", afea, para acotar: "todavía no hemos entrado en ningún tipo de negociaciones".

Desde el Frente Polisario, añade, "siempre vamos a defender, y para nosotros es una línea roja, el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación". Tienen que ser los saharauis los que decidan "la soberanía, ya sea a través de la autonomía o través de la independencia", afirma.

El Polisario también ha presentado una propuesta pero "no goza del impacto mediático" del que goza la marroquí, según Arabi. "La nuestra no excluye ninguna opción, la nuestra abarca la independencia, la autonomía y la integración en Marruecos y cualquier otra opción" mientras que "la propuesta marroquí es excluyente, única y exclusivamente la autonomía", denuncia.

EL PROCESO SERÁ COMPLEJO Y LARGO

Por tanto, añade Arabi a Europa Press, "ahí no hay ningún proceso de negociación que se pueda iniciar y no hay ninguna conversación que pueda prosperar". "El papel de Naciones Unidas y de la Administración americana es buscar los puntos de entendimiento entre las dos partes y en eso estamos en estos momentos", resume, incidiendo en que "es un proceso complejo y largo".

Así las cosas, reconoce que en el Polisario no son "ingenuos ni ilusos" --"sabemos dónde nos movemos"-- y admite que se enfrentan a una "coyuntura compleja". Pero, agrega, "el pueblo saharaui lleva 50 años demostrando que lo único que sabe es luchar y resistir y lo seguiremos haciendo".

"Tenemos una determinación total para que las negociaciones y para que la vía pacífica sea la solución definitiva de esta situación pero también la misma determinación de continuar nuestra lucha para conseguir nuestros objetivos", remata.