Pollán rechaza que haya influido en los resultados de las elecciones de CyL las expulsiones en Vox

Cree que estos comicios regionales pueden "ser un camino para que se avance" en las negociaciones de Extremadura y Aragón

El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, interviene tras el seguimiento de la noche electoral de VOX en Castilla y León, en el Hotel San Francisco, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España).
El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, interviene tras el seguimiento de la noche electoral de VOX en Castilla y León, en el Hotel San Francisco, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 11:31
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MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de Castilla y León por Vox, Carlos Pollán, ha negado que las expulsiones de miembros de su partido en otras autonomías hayan afectado a sus resultados electorales y considera que estos comicios pueden "ser un camino para que se avance" en los acuerdos en Extremadura y Aragón.

Pollán ha rechazado en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, que las polémicas internas de Vox hayan afectado a sus resultados electorales, aseverando que ningún votante les ha hablado de Juan García Gallardo y de "los que ha expulsado Vox" durante la campaña, sino que les contaban sus problemas. En referencia a las de Javier Ortega Smith en Madrid y José Ángel Antelo en Murcia.

No obstante, el candidato ha insistido en que han alcanzado las expectativas que tenían desde la formación y que quienes esperaban más de sus resultados eran "los medios de comunicación o gente externa".

En otro orden de cosas, interpelado por las negociaciones de investidura en Aragón y Extremadura, el representante de la formación de Santiago Abascal ha dicho que estos resultado podrían iniciar un camino para avanzar en las tres comunidades.

Además, ha acusado a los 'populares' de tacticismo por haber adelantado las elecciones: "El tacticismo, probablemente habría que preguntárselo al PP, que convocó dos elecciones en Extremadura y en Aragón por puro tacticismo político".

Dicho esto, ha incidido en que su partido está hablando "de las mismas cosas" en todas las comunidades cuyos gobiernos se están negociando y ha celebrado haber marcado un "hito" en Castilla y León tras haber conseguido los mejores resultados de Vox en unas elecciones autonómicas.

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