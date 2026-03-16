Pollán rechaza que haya influido en los resultados de las elecciones de CyL las expulsiones en Vox

El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, interviene tras el seguimiento de la noche electoral de VOX en Castilla y León, en el Hotel San Francisco, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de Castilla y León por Vox, Carlos Pollán, ha negado que las expulsiones de miembros de su partido en otras autonomías hayan afectado a sus resultados electorales y considera que estos comicios pueden "ser un camino para que se avance" en los acuerdos en Extremadura y Aragón.

Pollán ha rechazado en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, que las polémicas internas de Vox hayan afectado a sus resultados electorales, aseverando que ningún votante les ha hablado de Juan García Gallardo y de "los que ha expulsado Vox" durante la campaña, sino que les contaban sus problemas. En referencia a las de Javier Ortega Smith en Madrid y José Ángel Antelo en Murcia.

No obstante, el candidato ha insistido en que han alcanzado las expectativas que tenían desde la formación y que quienes esperaban más de sus resultados eran "los medios de comunicación o gente externa".

En otro orden de cosas, interpelado por las negociaciones de investidura en Aragón y Extremadura, el representante de la formación de Santiago Abascal ha dicho que estos resultado podrían iniciar un camino para avanzar en las tres comunidades.

Además, ha acusado a los 'populares' de tacticismo por haber adelantado las elecciones: "El tacticismo, probablemente habría que preguntárselo al PP, que convocó dos elecciones en Extremadura y en Aragón por puro tacticismo político".

Dicho esto, ha incidido en que su partido está hablando "de las mismas cosas" en todas las comunidades cuyos gobiernos se están negociando y ha celebrado haber marcado un "hito" en Castilla y León tras haber conseguido los mejores resultados de Vox en unas elecciones autonómicas.

