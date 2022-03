Pons traslada al mundo rural su "respeto, apoyo y compañerismo": "El PP siempre ha estado aquí, otros llegan nuevos"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité organizador del congreso de abril del Partido Popular, Esteban González Pons, ha trasladado al mundo rural su "respeto, apoyo y compañerismo".

"El PP siempre ha estado aquí, otros llegan de nuevos nosotros nunca nos hemos ido. Estuvimos, estamos y estaremos siempre con el campo y con los agricultores", ha asegurado.

En declaraciones a los medios durante su participación este domingo en la masiva manifestación del mundo rural en Madrid, González Pons ha hecho hincapié en que el PP "respeta" a las personas que se van a manifestar hoy. Así, ha resaltado que su partido "respeta a los agricultores y a todos los manifestantes": "No somos un partido que insulte ni menosprecie a aquellos que defienden sus derechos ejerciendo el derecho a manifestarse".

En la misma línea, ha añadido que el PP "apoya" la reivindicación del campo, de la España vacía y de aquellos que "más necesidad están pasando ahora como consecuencia de la falta de políticas realistas por parte del Gobierno".

El 'popular' ha apuntado que el 10 por ciento del Producto Interior Bruto español "está hoy en las calles de Madrid", por lo que el Gobierno "no puede seguir sin hacer nada". Por ello, ha exigido al Ejecutivo "soluciones y no ideología", ya que, en sus palabras, "con la ideología no se da de comer".