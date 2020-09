Las portadas de los periódicos del domingo 27 de septiembre de 2020

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

ABC: "La policía secreta de Waterloo. La protección de un prófugo. Lluis Escolá, primer jefe del operativo clandestino de vigilancia"; "Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: 'Los españoles no se merecen los vaivenes de este Gobierno'".

LA RAZÓN: "José Luis Rodríguez Zapatero: 'La Monarquía forma parte del pacto constitucional y como otras instituciones es perfeccionable'"; "Un 155 sanitario en Madrid"; "Ataque al Rey para tumbar la Constitución".

EL PAÍS: "El mundo llega a una cifra simbólica de víctimas sin vislumbrar el final de la pandemia. Un millón de muertos"; "Sanidad ultima el plan para tomar el control sanitario de Madrid". "'No es posible esperar', defiende el Gobierno. Están en juego muchas vidas".

LA VANGUARDIA: "Illa da un ultimátum a Madrid para que tome el control de la pandemia"; "Escapada masiva del puente de la Mercè"; "Trump acelera el relevo en el Supremo por si hay pleito por la presidencia"; "Concha de oro para una cineasta novel"; "Woody Allen: 'No me importa ser recordado".

EL MUNDO: "El marco constitucional está en juego; desde el Gobierno no pueden poner verde al Rey. Si quieren, que lo hagan como diputados"; "Albert Rivera: 'La política es una pelea de guiñoles"; "El Gobierno exige a Ayuso medidas más contundentes y avisa de que estudia intervenir Madrid".