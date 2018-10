Las portadas de los periódicos de hoy, sábado 14 de julio de 2018

Actualizado 14/07/2018 1:18:28 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El CNI pagó a dueños de cayucos para frenar la inmigración ilegal. Los servicios de inteligencia emplearon fondos reservados en el África subsahariana en 2006 y 2007"; "Sanidad denuncia el cierre masivo de las clínicas iDental"; "Nueva tormenta diplomática. El presidente de EE UU, Donald Trump, intentó reparar ayer ante Theresa May, primera ministra británica, el daño por sus explosivas declaraciones sobre el Brexit"; "Francia eliminará la palabra raza de su Constitución"; "España pagará el ajuste de 5.000 millones con nuevas tasas y subidas fiscales"; "El giro de Casado a la derecha abre en el PP una batalla ideológica".

EL MUNDO: "La mayoría ve a Sánchez muy blando con los separatistas"; "Despedida histórica de Padilla en Pamplona"; "Cinco meses de baja paternal para los funcionarios andaluces. El Ejecutivo se da 25.000 millones más de gasto hasta 2021"; "Santamaría acusa a Casado de "hacer daño al PP" con su campaña. Iván Rosa (Soraya) vs Isabel Torres (Casado), duelo de parejas en las primarias"; "Los fiscales respaldan a Llarena y no aceptan la entrega de Puigdemont"; "Celaá: Las críticas de Corinna no afectan al actual jefe de Estado, afortunadamente"".

LA VANGUARDIA: "Inquietud en el Supremo por la estrategia de Sánchez"; "Trump desaira a May y condena el Brexit blando. Acusados doce espías rusos por piratear la campaña de Hillary Clinton"; "El Gobierno defiende la euroorden frente a los ataques del PP"; "Un vídeo contra Santamaría embarra la pugna del PP".

ABC: "Un Trump desbocado de paso por la vieja Europa. En Bruselas se reunió con sus socios "morosos", llegó al Reino Unido criticando a May y alabando a su rival, hoy se dedicará al golf y el lunes le espera su "amigo" Putin".

EL PERIÓDICO: "Sánchez rehúsa destapar a los amnistiados fiscales"; "La invasión del patinete eléctrico. El uso del nuevo vehículo personal, que compite con bicis y peatones, se dispara en BCN"; "El Supremo teme que Puigdemont pueda ser restituido"; "Trump denigra a May en su visita a Londres"; "La avispa asiática ya anida en el centro de Barcelona"; "La Mercè más feminista".

EL CORREO: "Incendio mortal en Leioa. Un hombre de 73 años fallece carbonizado en un garaje tras arder su coche"; "La recaudación de impuestos en Euskadi se encamina hacia otro récord histórico"; ""Era un pacifista que no soportaba el odio". El hijo del topo de ETA que salvó a la Corona, asesinado por la banda en 1978 tras desvelar que fue un agente doble, describe a Jokin Azaola"; "Sólo el 28% de los vascos defiende la reforma del Estatuto".

LA RAZÓN: "El Gobierno prohíbe las narcolanchas. "Ataúdes de guardias" para patrullar contra el narcotráfico. Interior envía Nissan Patrol de 1994 y sin airbag a los agentes del Campo de Gibraltar"; "El huracán Trump asola Europa. La visita del presidente de EEUU no ha podido ser más tormentosa. Tras los reproches en la cumbre de la OTAN, en Reino Unido primero cargó contra el Brexit blando de May y luego se retractó"; "El Gobierno avala la euroorden pese al varapalo de Puigdemont"; "Un vídeo sobre los apoyos de Santamaría incendia las primarias del PP"; "Los socios de Sánchez piden que el Rey Emérito comparezca en el Congreso".