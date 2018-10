Las portadas de los periódicos de hoy, sábado 21 de julio de 2018

Actualizado 21/07/2018 1:01:54 CET

EL PAÍS: "Rajoy en su despedida: "Me aparto, pero no me voy. Yo seré leal""; "Una inusual ola de calor en los países nórdicos y Siberia alerta a los científicos"; "Los ministerios dispondrán en 2019 de 5.200 millones más"; "La Audiencia Nacional abre investigación por las cintas de Corinna".

EL MUNDO: "Rajoy se reivindica en Cataluña y reclama un PP no doctrinario"; "El Gobierno eleva el gasto un 4,4% a costa de subir los impuestos"; "La Audiencia investigará la grabación de Corinna sobre el Rey Juan Carlos"; "May rechaza la frontera 'invisible' en Irlanda que pide la UE"; "Condena de 600.000€ al Estado por no vigilar a un maltratador que mató a su hija".

LA VANGUARDIA: "Rajoy se va sin señalar a un líder y con reproches a Aznar"; "Pascal se resiste a ceder el PDECat a Puigdemont"; "El pleno reprueba a Colau por su gestión económica"; "El personal de tierra de Iberia mantiene el paro en El Prat"; "El Ayuntamiento no invita a copa y puro".

ABC: "Rajoy promete ser "leal" con quien le suceda. El expresidente se despide con un emocionante discurso reivindicativo del valor de la política".

EL PERIÓDICO: "Angustia en el aeropuerto. Vueling encabeza la lista negra de cancelaciones y retrasos de vuelos en El Prat. Guía para reclamar a las compañías de avión"; "Lucha sin cuartel en el PP hasta el último minuto. El partido, entre el legado de Santamaría y Rajoy, y el aznarismo de Casado"; "Pascal busca in extremis una cohabitación con Puigdemont"; "El Estado indemniza a la madre de una niña asesinada por el padre".

EL CORREO: "El PP elige líder dividido. Sáenz de Santamaría y Casado llegan a la meta en una reñida pugna por los compromisarios"; "El paro baja al 10,1% en Euskadi a costa de un empleo temporal"; "Procesan a dos exalcaldes de Alonsotegi por presunta malversación".

LA RAZÓN: "Rajoy se reivindica ante su sucesor/a. Defiende su gestión tras las críticas internas en la campaña. "Me aparto, pero no me voy""; "El Gobierno dispara el techo de gasto hasta los 125.000 millones"; "La Audiencia abre una pieza separada del "caso Corinna" tras las grabaciones de Villarejo"; "Fomento eleva los servicios mínimos para evitar el caos".