Las portadas de los periódicos del lunes 14 de octubre del 2018

15/10/2018

14 Oct.

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Haddad pide a los demócratas no ser neutrales con Bolsonaro"; "La CSU gana en Baviera, pero se deja la mayoría absoluta"; "Muere Eduardo Arroyo, un artista radical"; "Solo un tercio de los niños de cero a tres años están escolarizados"; Tezanos: "No pretendemos acertar, no somos adivinos".

EL MUNDO: "Ocho de cada diez españoles son pesimistas sobre el futuro de la economía"; "La Junta de Andalucía oculta a la juez pruebas del 'caso Faffe'"; "Los socios de Merkel pierden su hegemonía de 60 años en Baviera"; "Eduardo Arroyo, el artista indomable"; "Los fiscales del 1-0 pedirán la pena más alta para Junqueras".

LA VANGUARDIA: "Debacle en Baviera de los socios conservadores de Merkel"; "Sánchez apunta ahora al PDECat para aprobar las cuentas"; "Plan contra el ruido en Gràcia, Montjuïc y Ciutat Vella"; "Barcelona pierde espacio para cultura y finanzas en favor del comercio de moda"; "El Papa proclama santo al salvadoreño Óscar Romero".

EL PERIÓDICO: "Rajoy diseñó en secreto el 155 después del 9-N"; "La Moncloa preparó desde el 2014 la respuesta a otro referéndum de independencia"; "Batacazo electoral de los socios de Merkel en Baviera"; "El 'Leslie' sopla fuerte"; "El impuesto al diesel impulsará el coche eléctrico".

EL CORREO: "Muere el pintor Eduardo Arroyo"; "El fiscal mantiene el delito de rebelión por el 1-O y complica los presupuestos de Sánchez"; "Debacle en Baviera para los aliados de Merkel"; Jesús Eguiguren, expresidente del PSE: "Si el PNV sigue así, la colaboración con el PSE será imposible".

LA RAZÓN: "La Fiscalía también acusará a Trapero de rebelión"; "Baviera castiga a los socios de Merkel: pierden la mayoría absoluta"; "Sánchez acusa el desgaste y Casado la llegada de Vox"; "Iglesias pide un referéndum sobre el Rey en el CIS"; "Bardají prepara un encuentro entre Abascal y Bannon".