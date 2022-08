Las portadas de los periódicos del miércoles 24 de agosto

El País - EL PAÍS

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Europa se asoma a la recesión tras seis meses de guerra"; "Kirchner dice que su juicio por corrupción es contra todo el peronismo"; "EE UU y Europa animan a Kiev a recuperar Crimea"; "La policía registra las casas de ocho empresarios afines a Bolsonaro por mensajes golpistas"; "El Gobierno se abre a última hora a cambios en las medidas de energía".

EL MUNDO: "Sánchez negocia in extremis con sus socios el plan de ahorro energético"; "La Justicia, condenada a ser lenta: No da votos y por eso faltan más medios"; "Vuelta a las marcas blancas por la inflación y el miedo a la recesión"; "Venganza por Dugina: No habrá piedad contra Ucrania".

LA VANGUARDIA: "La invasión de Ucrania cumple seis meses sin perspectivas de desenlace"; "El desplome del euro frente al dólar arroja dudas sobre Europa"; "Sánchez inicia su visita a una Latinoamérica en pleno viraje a la izquierda"; "Eutanasia para

'el pistolero de Tarragona' en un módulo penitenciario"; "Todos tenemos un doble con el mismo rostro"; "El amor volcánico de Katia y Maurice".

ABC: "Vuelve la liga, sigue la guerra"; "Los técnicos de la UE cuestionan la reforma laboral del Gobierno".

LA RAZÓN: "Rusia ha conseguido ocupar el 20% de Ucrania"; "La venta de armas, en máximos con Podemos en el Gobierno"; "Moncloa busca apoyos para el decreto energético e ignora al PP"; "La red de redes frente a la pandemia llega tarde y sin sede".