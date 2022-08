Las portadas de los periódicos del miércoles 3 de agosto

Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El frenazo al empleo y la subida del paro en julio activan la incertidumbre"; "Pelosi desafía la amenaza china con su viaje a Taiwán"; "Ayuso alienta la insumisión al ahorro de energía que defendía Feijóo"; "Sánchez rechaza las actitudes "insolidarias

y egoístas""; "Las comunidades piden cautela y se distancian de Madrid"; "Una alianza a prueba de bombas".

EL MUNDO: "El Gobierno admite ya un fin de ciclo tras el 'julio negro' del empleo"; "Felipe VI impone su autoridad al Rey Emérito: ni más rumores ni regreso a España"; "Ayuso dice 'no' al plan de ahorro de Sánchez y Galicia y Andalucía reclaman negociarlo"; "China maniobra con fuego real tras la visita de Pelosi a Taiwan"; ""Sentí el pinchazo al instante, me mareé, vomité y me dormí"".

LA VANGUARDIA: "Las patronales piden más flexibilidad y ayudas en el plan de ahorro energético"; "El paro sube en julio por primera vez desde el 2008"; "Aragonès blinda la mesa de diálogo ante la crítica de su socio en el Govern"; "El líder caído de Al Qaeda vivía en Kabul protegido por los talibanes".

ABC: "La visita de Pelosi a Taiwán desata la ira de China y abre otro frente a Occidente. El régimen de Pekín advierte a EE.UU. de que "si juega con fuego acabará quemándose" al no evitar Biden el viaje de su compañera de partido y presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU"; "Bolaños ignoró el informe interno que dudaba de la reforma de la ley de Seguridad. La Oficina de Calidad Normativa cuestionó que el Gobierno pueda exigir servicios forzosos sin indemnización y alertó del peligro de suspender derechos y libertades, como luego también criticó el Consejo de Estado".

EL PERIÓDICO: "El empleo se frena en el peor julio en 20 años"; "Pelosi desafía a China"; "Multas de hasta 100 millones por incumplir el plan de ahorro energético"; "Los 'pinchazos' a la red eléctrica se disparan un 68% por la marihuana"; "Catalunya activa la alerta por sequía y estudia nuevas restricciones"; "La Comisión Europea compra 250 millones de dosis de la vacuna de Hipra".

EL CORREO: "El Gobierno admite el peligro de recesión tras la histórica caída del empleo en julio"; "Euskadi se desmarca del apagón de Sánchez"; "Solo 44 presos de ETA están ya fuera de Euskadi y Navarra"; "El viaje de Pelosi a Taiwán eleva al máximo la tensión entre EE UU y China"; "Desconvocada la huelga en el metro que amenazaba la Aste Nagusia"; "La escalada de pérdidas en Siemens Gamesa anticipa un duro ajuste de plantilla".

LA RAZÓN: "El Gobierno ataca a Ayuso por sus críticas al plan energético"; "Interior acerca al País Vasco a los asesinos de Fernando Buesa y Tomás Caballero"; "La visita de Pelosi a Taiwán abre una crisis con China".