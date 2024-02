Portadas de los periódicos del viernes 16 de febrero de 2024

EP - EP

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra"; "EE UU ve "preocupante" la nueva arma antisatélite rusa"; "Galicia es mujer"; "Feijóo aparta la amnistía del debate y Sánchez lo acusa de mentir".

LA VANGUARDIA: "Putin irrumpe en la precampaña de EE.UU. con su apoyo a Biden"; "Inquietud en ERC, que presiona a Junts para votar la ley de Amnistía"; "Planas ofrece a los agricultores más controles y menos burocracia"; "Juan Carlos Unzué, exfutbolista y exentrenador: "Nunca me he preguntado por qué me ha tocado a mí padecer ELA"".

EL MUNDO: "Alfonso Rueda: "El BNG es radicalidad, sin el PP habría una Galicia distinta""; ""Si un general nos ordena rendirnos o abandonar, seguiremos combatiendo""; "Los impuestos y el deterioro institucional hunden la inversión"; "El Gobierno garantiza a Puigdemont la amnistía pero no su regreso inmediato".

ABC: "Bruselas cuestiona la reforma "ambiciosa pero con pocos resultados" de Díaz"; "Un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate".

EL PERIÓDICO: "Los Mossos amplían el plan contra los reincidentes"; "La nueva Diagonal, en marzo"; "La escasez de municipión deja a Ucrania sin capacidad de contraatacar"; "Psicólogas de guardia para las víctimas de violencia machista"; "George Saunders; "Si escribes sobre Trump, lo estás validando"".

LA RAZÓN: "Génova: "Si el PP pierde la Xunta, será por Abascal""; "Los precios aceleran en el inicio del año aupados por la compra, la luz y el gas"; "El BNG elude la foto de la coalición para las elecciones europeas"; "El Gobierno catalán propone que Sánchez indulte "a los que queden fuera de la amnistía""; "El presidente "desprecia" al Senado: cinco sesiones de control ausente"; "El PP impulsa una ley para ampliar la prisión permanente revisable"; "Artículo 49: Felipe VI fi rma su primera reforma constitucional"; "El PSOE y sus socios votan en contra de que ser policía y guardia civil sea profesión de riesgo"; "La pareja de uno de los guardias civiles asesinados en Cádiz no quiere la Cruz de Oro"; "Transparencia: Educación no tiene datos de abusos sexuales por parte de religiosos".