Las portadas de los periódicos del viernes 26 de agosto

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El consentimiento explícito de las mujeres en el sexo ya es ley"; "Putin ordena reforzar el ejército ruso con 130.000 militares"; "El BCE prepara más subidas de tipos por la inflación"; "Scholz invita a Sánchez a una reunión de su Gobierno"; "Encontrar piso compartido, una cara odisea"; "Los socios quieren más ayudas al transporte y moratorias"; "Luz verde al texto legal para rebajar la temporalidad de los científicos".

EL MUNDO: "Sánchez no llamará a Feijóo pese a la gravedad de la crisis"; "Rusia desconecta Zaporiyia y dispara el riesgo nuclear"; "Díaz agita la calle contra la patronal, que evita responder: no le haremos la campaña"; "Tres canarios de origen indio, tras el chiringuito del criptofestival"; "Un titánico Roca Rey rinde Bilbao en una tarde épica"; "¿Que no hay agua? Lo que prefieren es tirarla al mar".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno salva el plan energético con una amplia mayoría"; "Díaz acusa a la CEOE de bloquear la negociación colectiva"; "Un incendio fuerza la desconexión total de la central de Zaporiyia"; "El Barça, en el grupo del Bayern y el Inter"; "Coldplay vende 200.000 entradas"; "Capellades, cuna del neandertal catalán".

ABC: "España prepara un puente naval con Italia para enviar gas a la UE"; "Yolanda Díaz tensiona el Gobierno al pedir con los sindicatos la subida del salario mínimo".

LA RAZÓN: "Sánchez-Feijóo: una relación bajo mínimos"; "Macron viaja a Argelia para contrarrestar la influencia de Rusia"; "El gasoducto con Italia coge impulso tras el rechazo francés al MidCat"; "Díaz alimenta la inflación: un subidón al SMI"; "Rosario, una Flores suma el Grammy a la Excelencia Musical a su carrera".

EL CORREO: "Sánchez salva su plan de ahorro energético con la previsión de que deberá endurecerlo"; "Viajar con Barik o abonos costará la mitad desde el 1 de septiembre"; "La vicepresidenta Díaz alienta las movilizaciones frente a la patronal por los sueldos"; "El Papa Francisco acelera los preparativos para su sucesión"; "La víctima de la presunta agresión sólo recuerda estar con tres jóvenes en fiestas".