Las portadas de los periódicos del domingo 29 de marzo de 2020

MADRID, 29 Mar.

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Un mundo en cuarentena busca salidas a la crisis"; "La pandemia prosigue su expansión tras causar 25.000 muertes"; "El holandés Rutte, el 'halcón' más duro de la UE"; "Cómo aprender a vivir encerrados"; "Paralizada toda actividad no esencial"; "Laas horas más duras de un presidente"; "Héroes en la guerra contra el coronavirus"; "Relato de la epidemia que sorprendió a España"; "Primer plazo".

EL MUNDO: "Cierre total de actividades no esenciales"; "El gran fiasco de la crisis: así dejó España sin proteger a sus sanitarios"; "El sollozo de los presidentes de CCAA: "No tenemos derecho a llorar""; "La guerra en los hospitales ya se había perdido el 27 de febrero"; "Los virus no respetan las fronteras, pese a los arrebatos étnicos de los nacionalismos"; "La Moncloa, zona cero del virus que contagia al poder"; "La próxima amenaza: pandemia digital"; "La muerte en Madrid no descansa"; "Reírnos de todo... incluso de la tragedia"; "Cómo hacer un prespuesto doméstico"; "Entrenadores con mando a distancia"; "Soluciones a un curso escolar perdido"; "Kike Sarasola: El sector se ha volcado en ayudar"; "Solidaridad o fractura en la UE".

LA VANGUARDIA: "El confinamiento se amplía con el parón de toda actividad no esencial"; "El Gobierno aprueba hoy las nuevas medidas que se mantendrán durante quince días, hasta la Pascua del 13 de abril"; "Sánchez exige a la UE una respuesta valiente que beneficie a todos y advierte que Europa no puede fallar a los ciudadanos"; "El número de nuevos casos ya baja en algunas comunidades"; "Emmanuel Macron: "Algunos actúan como si Italia y España tuvieran la culpa del virus"; "Ximo Puig: "Hay que alejar la confrontación entre autonomías y Gobierno"; "Alemania opta por un rescate de "baja intensidad""; "Urbanismo contra las epidemias"; "Xavi: Estaré con todo aquel que quiera al Barça".

ABC: "Sánchez elige parar la economía"; "El presidente anuncia un cerrojazo total del 30 de marzo al 9 de abril: solo se trabajará en actividades esenciales"; "El Gobierno aprueba hoy un "permiso remunerado recuperable" para que los trabajadores sigan cobrando sus sueldos"; "El Gobierno de la confusión".

LA RAZÓN: "Sánchez para España"; "Rectifica e impone que los trajadores no esenciales deben quedarse en casa"; "Decreta un permiso retribuido hasta el 9 de abril sin pactar con los empresarios"; "Un presidente abocado al sacrificio político"; "Sánchez-Llibre: "Prohibir el despido es cruzar una línea roja""; "SOS de los hospitales: "¡Se nos acumulan los cadáveres!" "Nuestro primer deber".