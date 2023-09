Las portadas de los periódicos del viernes 8 de septiembre

EP - EP

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La Fiscalía apunta a la cúpula de la Iglesia por encubrir abusos"; "Riñones casi humanos en embriones de cerdo"; "Dos mujeres se disputarán la presidencia de México en 2024"; "El Gobierno y Telefónica desconfían de las intenciones del grupo saudí"; "María Jiménez, adiós a una indomable".

EL MUNDO: ""La amnistía abre un irreparable boquete en el Estado de Derecho"; "Arabia retiene la compra de cinco corbetas por 2.000 millones"; "Barones del PP apremian a Feijóo a definir su plan para Cataluña"; ""Los de Bildu no me van a amedrentar; no les tengo miedo""; "Medio siglo del golpe de Pinochet: el aniversario que divide a Chile"; "Así fue el rescate de la DANA: "Mónica creyó que su familia había muerto"".

LA VANGUARDIA: "El Supremo exige la renovación judicial y desliza su recelo a una amnistía"; "Rusia tacha de inhumano que EE.UU. envíe uranio empobrecido a Ucrania"; "Alerta por el aumento de homicidios y violaciones por menores".

EL PERIÓDICO: "La justicia invalida el proyecto estrella del urbanismo de Colau"; "La pionera del "se acabó""; "Vox gestionará el 1,6% del presupuesto total de las 17 comunidades autónomas"; "Josep Ramon Bosch, expresidente de SCC: "Usar con fines espurios la amnistía es muy peligroso""; "Una condena leve permitió a un pederasta de BCN abusar de otros seis niños"; "Los pasos previos de STC siembran dudas sobre su papel en Telefónica".

ABC: "Sánchez y cuatro ministros rechazaron la amnistía".

LA RAZÓN: "Un Tribunal Supremo con "respiración asistida" urge a renovar el CGPJ"; "Moncloa calma a sus socios ante las voces críticas por la amnistía"; "El popular López Miras revalida su liderazgo como presidente de Murcia"; "Claudia Sheinbaum se impone y aspirará a la presidencia de México".