La portavoz de Igualdad del PSOE ve "terrible" el caso de presunto acoso en Lugo y cree que la única opción era el cese

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, a su llegada a la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE, a 13 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández, considera "terrible" el último caso de presunto acoso en el partido, tras las acusaciones al ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, y considera que su cese era la única opción posible.

Después de que la dirección del PSOE recibiese una denuncia interna contra Tomé por comportamientos machistas, este dejó la Presidencia de la Diputación y también la secretaría provincial del partido, pero mantiene la alcaldía y el acta de diputado provincial. Ferraz, sin embargo, le ha pedido que abandone también estos cargos.

La semana pasada Fernández ya se declaró "muy dolida" y exigió "explicaciones contundentes y pormenorizadas" a su propio partido por otras denuncias de acoso, las remitidas contra el excargo de Moncloa y Ferraz Francisco Salazar.

Este jueves ha vuelto a manifestarse en la misma línea ante la aparición de un nuevo caso: "Creo que hacen falta explicaciones, que todo quede bien explicado", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja.

Además, sobre si el partido debería acudir a la Fiscalía con los testimonios anónimos recibidos, dice que "siempre hay que exigir contundencia" y que se actúe "con la mayor seriedad posible".

La que fuera secretaria de Igualdad del PSOE no quiere pensar que se haya intentado proteger a Salazar desde la cúpula de la organización. "En ningún caso quiero creer eso, quiero pensar que mi partido ha actuado bajo criterios basados en los principios de igualdad que defendemos", ha apostillado.

Finalmente, sobre la carta que ha publicado este mismo jueves la exdirigente socialista Elena Valenciano, en la que pide a los hombres del PSOE frenar el machismo en la organización, Fernández afirma que es "muy acertada y ponderada" y que no puede estar "más de acuerdo" con ella.