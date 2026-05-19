La portavoz del PSOE tras la imputación de Zapatero por el 'caso Plus Ultra': "No pararán"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede federal del PSOE, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha replicado a la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos, mostrando su rechazo.

"No pararán", ha escrito en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, minutos después de que se conociese que el juez José Luis Calama acordó investigar al exdirigente socialista en el 'caso Plus Ultra' y le haya citado a declarar el próximo 2 de junio.

Más explícito ha sido el "apoyo" trasladado por el diputado del PSOE en el Congreso y secretario general en la provincia de León, Javier Cendón. "En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

"Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático", ha escrito. "Todo mi apoyo, presidente", ha indicado a continuación.