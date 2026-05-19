El PP abre el Pleno del Congreso pidiendo elecciones tras la imputación de Zapatero: "Es una exigencia ética"

Archivo - El diputado navarro del PP Sergio Sayas durante un pleno en el Congreso - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha abierto este martes el Pleno del Congreso exigiendo la convocatoria inmediata de elecciones generales como "una exigencia ética y democrática" tras la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Nada más subir a la tribuna del hemiciclo, y pese a que el debate versaba cobre medicas contra la 'okupación' ilegal de viviendas, el diputado del PP Sergio Sayas ha puesto sobre la mesa la noticia de la imputación de Zapatero, que considera "de una gravedad trascendental" por ser la primera vez que ocurre con un expresidente del Gobierno.

A su juicio, además de expresidente, Zapatero es "el gurú" de Pedro Sánchez, y por eso debe aclararse "por qué algunos supuestamente pagaban dinero para conseguir cosas del gobierno de España".

"Y la respuesta del presidente del Gobierno no puede ser que van a limpiar la imagen de Zapatero como quisieron limpiar la de Ábalos, Cerdán, la mujer del presidente, el hermano del presidente... --ha añadido--. ¿Hasta dónde creen que los españoles vamos a aguantar la corrupción socialista?".

Sayas considera "una exigencia ética" y "una exigencia democrática" convocar las elecciones generales: "España ni puede ni merece soportar más tiempo de un Gobierno y de un PSOE que está hasta el cuello de corrupción", ha remachado.