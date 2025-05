El PP achaca a Sánchez el "fracaso" de que el catalán no sea oficial en la UE: "No puede dar explicaciones a Puigdemont"

Muñoz dice que están "viendo la guerra sucia del PSOE atacando a todos los que investigan la corrupción del entorno de Sánchez"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha atribuido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el "fracaso" de que el catalán, el gallego y el euskera no sean oficiales de la Unión Europea y ha criticado que el Gobierno "culpe" al Partido Popular.

"Esto va de que Sánchez ha fracasado en la UE y no puede darle explicaciones al señor Puigdemont, pero eso no es responsabilidad del señor Feijóo", ha declarado Muñoz, un día después de que España optase por retirar ese punto del orden del día y posponer la discusión al constatar que no había consenso para sacar adelante la propuesta.

En una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, la dirigente del Partido Popular ha señalado que "culpar al Partido Popular" de "un fracaso del Gobierno de España" es "excesivo".

"Yo creo que esto no se trata de si nosotros defendemos que la Unión Europea esté el catalán, el euskera o el gallego, sino que lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España es permitir y asegurar que se cumplen las sentencias con respecto al castellano en Cataluña", ha dicho, para subrayar que el Ejecutivo no lo está haciendo.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno, "antes de ir a la Unión Europea a pedir que se hablen otras lenguas cooficiales, lo que tiene que hacer es garantizar que el castellano se hable dentro de nuestras propias fronteras y que se cumplen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que exige que como mínimo se dé en castellano el 25% de las clases en las aulas catalanas".

Además, Muñoz ha criticado que el Gobierno y el PSOE al responsabilizar al PP de lo ocurrido le estén dando "mucho más poder" a Feijóo que a Sánchez, cuando los socialistas presumen de que es "ese líder que consigue tantas cosas en la UE".

Muñoz ha destacado que esa oficialidad "implicaría 132 millones de euros a las arcas públicas" y ha recalcado que están exigiendo "230 millones de euros para ELA que el Gobierno no encuentra en ningún sitio". "Además esto también podría implicar que el turco o que el ruso fueran parte de la Unión Europea, esto implicaría cambiar los Tratados. Yo creo que conviene no engañar a la gente", ha manifestado.

"GUERRA SUCIA" DEL PSOE

Por otra parte, Muñoz ha aludido a los audios difundidos por El Confidencial contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha afirmado que están "viendo la guerra sucia del PSOE atacando a todos los que investigan la corrupción del entorno de Sánchez".

"Cuando salen casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a la familia de Sánchez, hay una persona del partido, que ha tenido cargos en empresas públicas de la mano del PSOE, que se dedica a intentar destapar suciedades de quienes les investigan. Si esto no es un comportamiento mafioso, que nos expliquen qué es", ha aseverado.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha denunciado las "prácticas profundamente mafiosas" de la militante socialista Leire Díez, que tuvo cargos de responsabilidad en empresas públicas desde 2018 a 2024. Además, ha indicado que Díez tendrá que acudir al Senado para dar explicaciones sobre unos audios que, hasta la fecha, no ha negado, según ha dicho.