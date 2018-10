El PP actuará con "celeridad y diligencia" para llevar al Senado a Pedro Sanchez por la tesis cuanto antes

Publicado 19/10/2018 12:29:32 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha señalado este viernes que su grupo actuará con "celeridad y diligencia" para constituir lo antes posible la Comisión de Investigación por la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha añadido que también dependen de la rapidez del resto de grupos para elegir los miembros que participaran en la misma.

Así, ha señalado que la creación de la comisión irá a la Mesa del Senado del 23 de octubre, para que una vez calificada por la misma, pueda ir al pleno que se celebrará el 6 y 7 de noviembre. Estos plazos se habrían adelantado si en la anterior Mesa, el Grupo Socialista no hubiera pedido un informe de los letrados sobre la idoneidad de esta comisión. "Se debatió en la Mesa y se decidió pedir un informe a los letrados, a petición del Grupo Socialista", ha recordado Cosidó.

Una vez aprobada la comisión por la Cámara, se procederá a la constitución de la misma y a la creación de un plan de trabajo, momento en el que el PP actuará "con la máxima celeridad", si bien han advertido de que dependen de la rapidez del resto de los grupos.

Preguntado por el plan de trabajo que propondrán desde el PP, Cosidó no ha querido avanzar nada, pero ha matizado que no se ha elegido todavía ni presidente de la comisión, ni portavoz. Además, no ha confirmado que Pedro Sánchez vaya a ser el primero en comparecer porque, según ha explicado, los comparecientes suelen ser citados de menor a mayor relevancia.

Por otro lado, ha señalado que está convencido de que Sánchez "acabará yendo al pleno del Senado" para hablar de su política de Gobierno ya que, a su juicio, "su actitud ha sido muy chulesca" negándose a comparecer en pleno monográfico en la Cámara Alta por la tesis o por la política migratoria.

Al respecto, ha recalcado que "casi ha habido unanimidad entre los grupos, salvando al Grupo Socialista", en defender que el Senado, como poder legislativo, puede ejercer las funciones de control al Gobierno, pudiendo llamar a comparecer a sus miembros.