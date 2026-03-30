El PP acumula seis comisiones de investigación en el Senado esta legislatura y abre la puerta a una séptima sobre RTVE

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al Senado. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha impulsado en el Senado hasta este momento seis comisiones de investigación en lo que va de legislatura aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara Alta, a las que podría sumarse ahora una séptima sobre la gestión de Radiotelevisión Española (RTVE), tras el anuncio realizado este lunes por la formación.

La nueva comisión sobre la corporación pública se añadiría a otras ya constituidas o desarrolladas en torno a la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la interrupción del suministro eléctrico por el apagón del 28 de abril de 2025, la catástrofe provocada por la dana de octubre de 2024, el estado de la red ferroviaria tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y por el denominado 'caso Koldo'.

En el caso de la comisión sobre la SEPI, constituida en febrero de 2026, el PP ya ha avanzado la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un calendario que coincidiría con el periodo previo a la campaña electoral andaluza.

Por su parte, la comisión sobre el estado de la red ferroviaria se creó tras el accidente registrado en Adamuz (Cordoba) el pasado 18 de enero y contempla la citación del ministro de Transportes, Óscar Puente, del exministro José Luis Ábalos y del exasesor Koldo García, entre otros responsables.

EL PP ANUNCIÓ UNA QUERELLA CONTRA TEZANOS TRAS LA COMISIÓN DEL CIS

Asimismo, el Senado dio recientemente por concluidos los trabajos de la comisión de investigación sobre el apagón energético de abril de 2025 tras las comparecencias de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y próximamente presentarán sus conclusiones.

También concluyó sus trabajos la comisión de investigación sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incluyó las comparecencias del presidente de la institución, José Féliz Tezanos, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otros.

De hecho, y a raíz de las conclusiones de esa comisión, el PP anunció hace una semana una querella por posible delito electoral contra Tezanos, al que acusan de usar sus encuestas para "inflar sistemáticamente" y "beneficiar" al PSOE para "alterar" la voluntad de los ciudadanos, movilizar al electorado socialista y con ello "influir" en los resultados de las urnas.

Sí que continúa activa la comisión de investigación la dana del 29 de octubre de 2024 y la gestión de las distintas administraciones implicadas, en la que compareció la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. En esa comisión de la Cámara Alta no se ha sentado el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que sí que acudió a la comisión de investigación del Congreso sobre las riadas.

EL 'CASO KOLDO', LA COMISIÓN MÁS LARGA

A estas iniciativas se suma la comisión sobre las ramificaciones del denominado 'caso Koldo', que acumula dos años de trabajos parlamentarios, más de un centenar de comparecientes y sucesivas ampliaciones del listado de citados por parte del Grupo Popular.

En el marco de esta comisión han sido llamados a comparecer responsables políticos como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exmilitante socialista Paco Salazar y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en distintos momentos coincidentes con procesos electorales autonómicos.

Por último, si se aprobara en el Pleno de la Cámara Alta la comisión anunciada sobre RTVE, el PP ampliaría el número de investigaciones impulsadas en el Senado durante la legislatura en un contexto marcado por el uso de su mayoría absoluta para promover iniciativas de control parlamentario sobre distintos ámbitos de la gestión pública.