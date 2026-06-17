El PP acusa a Bolaños de estar en "la cloaca" y éste pregunta si todo el PP estaba "podrido" por sus ministros imputados

1096965.1.260.149.20260617105340 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha acusado este miércoles al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de ser "parte esencial de la cloaca" y estar en "los papeles de la fontanera", en referencia a las anotaciones de la militante socialista investigada Leire Díaz, a lo que Bolaños ha respondido recordando a los ministros imputados en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy y preguntado si por ellos todo el PP "estaba podrido".

Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso, Bendodo ha preguntado a Bolaños por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy declara ante el juez por las joyas incautadas por la Policía en el marco de la operación Plus Ultra, a quien ha definido como su "líder espiritual e ideólogo" del 'sanchismo' al que "siguen defendiéndolo a capa y espada". "¿A qué está esperando el PSOE para suspenderlo de militancia?", se ha preguntado.

El diputado del PP también ha vinculado al Ministerio de la Presidencia con "la cloaca" del PSOE que supuestamente manejaba Leire Díez para medrar contra jueces y agentes que investigaban casos relacionados con su partido. "Su ministerio es el perejil de todas las salsas. ¿Nos puede explicar a los españoles por qué la fontanera se paseaba por la Fiscalía General del Estado como Pedro por su casa?", ha preguntado.

"LAS INSTITUCIONES HAN FUNCIONADO SIN INJERENCIAS"

Bolaños ha respondido que las instituciones del Estado con este Gobierno "han funcionado sin injerencia, sin condicionamientos". "La Justicia determinará si hay alguna responsabilidad, pero yo le garantizo que no ha habido ninguna afectación a las instituciones del Estado, tal y como reconoce el señor Feijóo la semana pasada y la señora Muñoz esta semana", ha defendido.

En su réplica, Bendodo ha insistido en que "la cloaca sí funcionaba" y ha situado a Bolaños dentro de ella. "Usted hacía por arriba y hacía por debajo. Esa era la estructura de la cloaca. Usted era parte esencial de la cloaca", ha afirmado.

"Usted está en los papeles de la cloaca, de la fontanera, porque la anotación de Félix, ¿se referirá a usted o no era a Félix Rodríguez de la Fuente o a Félix el gato? Era Félix Bolaños el que estaba en la cloaca, sin ninguna duda", ha añadido Bendodo, que también ha preguntado si el Ministerio y el Consejo de Ministros harán "caso al Supremo" y no indultarán al fiscal general del Estado.

RAJOY TUVO CUATRO MINISTROS IMPUTADOS

En su última intervención, Bolaños ha acusado de Bendodo de "difamar y mentir". A continuación, ha cuestionado la tesis del PP sobre la responsabilidad de todo un partido por comportamientos individuales, citando al expresidente Aznar y al expresidente Rajoy.

"Su tesis es que, como hay un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez que ha sido imputado y que ha sido juzgado, estaba el señor Aznar podrido de corrupción y el Gobierno del señor Aznar. El señor Rajoy tuvo cuatro ministros imputados", ha señalado Bolaños, antes de recordar que hay "47 imputados del Partido Popular" en el PP de Andalucía, por lo que se ha preguntado si por eso está "podrido de corrupción" el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En la misma sesión de control, en respuesta a estos datos, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha recordado que actualmente hay quince procesos judiciales abiertos contra el 'sanchismo', con 19 delitos investigados y 1.817 años de prisión solicitados a los 94 imputados. "Como sigan así, señor Bolaños, van a tener ustedes más imputados que diputados", ha rematado.

"UNA CLOACA CON SICARIOS POLÍTICOS"

A continuación, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha preguntado a Bolaños si el Gobierno está "pensando en ejercer alguna influencia sobre los jueces", si va a mandar a sus "sicarios políticos" y "qué más" van a hacer "en contra de los españoles".

Bolaños ha contestado que, mientras haya un Gobierno progresista en España", el Ejecutivo va a "parar en la justicia" todos los pactos entre Vox y el PP que, a su juicio, sean "contrarios a los derechos humanos y a la Constitución". Y así ha citado que ya recurrieron con éxito el pin parental, el latido fetal y las leyes de memoria.

Millán ha replicado que el Gobierno ha convertido al Ejecutivo en "una herramienta contra los jueces" y contra los españoles, y ha acusado al PSOE de poner en marcha "una cloaca con sicarios políticos" contra la Guardia Civil, jueces y fiscales que investigan su corrupción.

En su última intervención, Bolaños ha acusado a Vox de representar a "los privilegiados, a los mil millonarios y a los ultras", ha avisado que las medidas que firmen con el PP en sus acuerdos postelectorales en las comunidades autónomas acabarán "en la papelera de la historia" y ha concluido, como en otras ocasiones, con el lema "socialdemocracia o barbarie".