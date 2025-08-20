El PP acusa al Gobierno de "arrodillarse" a un nuevo "chantaje" de ERC y Junts con la condonación de la deuda

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García - PP - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de "arrodillarse" a un nuevo "chantaje" de ERC y Junts al estar pensando en aprobar próximamente en el Consejo de Ministros la condonación de la deuda autonómica que pactó el PSOE con la formación repúblicana.

En una rueda de prensa desde el Senado, la dirigente 'popular' ha vuelto a criticar esta condonación de la deuda que plantea el Gobierno para todas las comunidades tras el acuerdo entre el PSOE y ERC para Cataluña, a la vez que también ha desdeñado la financiación singular.

En este contexto, Alicia García ha denunciado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "salió de su retiro vacacional" para anunciar que el Gobierno está trabajando en los Presupuestos Generales del Estado de 2026, mientras lleva prorrogando las cuentas desde la pasada legislatura.

"En cuanto Montero salió de su retiro vacacional a anunciar los Presupuestos de 2026, rápidamente salieron sus socios de ERC y Junts a solicitar los compromisos, a volver a hacer chantaje, a pedir la condonación, el cupo separatista y Junts también exigiendo lo suyo", ha añadido Alicia García.

Por ello, la dirigente 'popular' ha denunciado que el Gobierno está "acorralado por la corrupción" y, bajo su punto de vista, no cuenta con una "mayoría parlamentaria", por lo que le he acusado de "arrodillarse nuevamente ante sus socios".