El PP acusa al Gobierno de "instrumentalizar" la Diputación Permanente del Congreso en plena campaña electoral

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios tras la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este jueves al Gobierno de "instrumentalizar" la Diputación Permanente de la Cámara --el único órgano activo tras la disolución de las Cortes Generales-- para aprobar, por un lado, decretos ya rechazados por el Pleno a principios de octubre, como los relativos a vivienda, y para tratar de sacar adelante otros en plena campaña electoral y poco más de 15 días de unos comicios en los que "lo más probable que cambie el Gobierno de España".

En declaraciones en el Congreso, Muñoz ha dicho que es de "una irresponsabilidad absoluta" que, "por mero interés electoral", el Gobierno y el PSOE "instrumentalicen" la Diputación Permanente y que, además, "amenacen" con que no va a ser "la única", esto es, que van a seguir "utilizándola" para que convalide los decretos acordados "rápido y corriendo" por el Consejo de Ministros.

"Lo que el Gobierno no ha hecho en ocho años quieren traerlo ahora de prisa y corriendo a esta Diputación Permanente cuando los decretos leyes se hacen por extrema y urgente necesidad; y nada de lo que van a traer es de extrema y urgente necesidad, y menos con unas Cortes disueltas y menos con las elecciones generales dentro de 15 días", ha denunciado.

MAYORÍA DISTINTA A LA DEL PLENO

Y es que la Diputación Permanente, que en esta legislatura tiene una mayoría distinta a la del Pleno, ha sacado adelante este jueves uno de los dos decretos de viviendas del Ejecutivo que el Pleno del Congreso rechazó hace poco más de un mes.

Un decreto que, según ha alertado la dirigente 'popular', lo único que va a generar es "más inseguridad jurídica de la que ya había", además de provocar que haya menos pisos en alquiler de lo que había antes de que empezaran con esta tramitación.

Y es que se prevén otras dos reuniones de la Diputación Permanente del Congreso en esta campaña, una la próxima semana y otra la siguiente, para votar otros decretos leyes sociales que el Gobierno ha venido aprobando o que está preparando.