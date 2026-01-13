El PP acusa al jefe de Policía de la Comunidad Valenciana de "impedir" el socorro de las víctimas de la dana

El Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Senado, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Luis Santamaría ha acusado este martes al Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero, de "impedir" que los agentes del cuerpo auxiliaran a los afectados por la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 230 personas. "Durante la dana usted no supo estar a la altura del uniforme que viste, no supo estar a la altura de su trayectoria", ha espetado.

Así lo ha señalado durante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, en la que ha comparecido Gajero, que ha solicitado la reproducción de un vídeo antes del inicio del interrogatorio, en el que se han visualizado los rescates realizados por los agentes policiales y donde también aparecían el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo.

"Salir usted en ese vídeo, salir el director general de la Policía Nacional como ha salido, y salir el DAO, me parece una ofensa al mérito que tienen sus compañeros policías que sí que estuvieron al frente y a pie del cañón durante la dana, y no como ustedes, que estuvieron impidiendo que los propios policías pudieran salir y pudieran socorrer a los valencianos", ha reprochado Santamaría tras el visionado del vídeo.

"Durante la dana usted no supo estar a la altura del uniforme que viste, no supo estar a la altura de su trayectoria, brillante como digo, ni tampoco a la altura del juramento que empeñó. De eso de dedicados a tu seguridad o a eso de comprometidos contigo, de eso nada, señor Gajero. Los suyos sí, los policías sí; usted, el DAO, el director general de la Policía, la señora (delegada del Gobierno en la región, Pilar) Bernabé y el ministro (del Interior, Fernando Grande-Marlaska) no, ellos no", ha agregado.

En su turno de palabra, el jefe de Policía de la Comunidad Valenciana ha negado las acusaciones de Santamaría. "No estoy de acuerdo con que diga que yo o el DAO impedimos en ningún momento la prestación de ayuda auxilio y obligación de servicio a los ciudadanos", ha respondido.

A preguntas del senador del PP, Gajero ha relatado que el día de la dana se fue a Madrid a una reunión de jefes superiores de Policía, una decisión de la que, según ha explicado, estaba informada la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El jefe superior ha manifestado que el trabajo operativo de aquel día lo realizó el comisario provincial de la Policía en Valencia.