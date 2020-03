PP acusa a Sánchez de exigir su apoyo cuando "Rufián, Otegi y Torra le dejan tirado" e insiste en negociar

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparta y negocie con su partido el contenido de los reales decretos que necesita que el Grupo Popular apoye en el Congreso cuando "Rufián, Otegi y Torra le dejan tirado".

En declaraciones tras la Junta de Portavoces del Senado, Maroto ha acusado a Sánchez de querer ser presidente "los días pares" con el apoyo de ERC, EH Bildu y Junts, y reclamar el apoyo del PP cuando estas formaciones no votan a favor de sus medidas y necesita más votos.

"Pedimos poder ser al menos partícipes de esas decisiones que tenemos que avalar y cuando recae sobre nosotros la responsabilidad última de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas", ha dicho.

El presidente del PP, Pablo Casado, advirtió este lunes de que su partido no apoyará en el Congreso los dos últimos decretos económicos que ha aprobado el Gobierno --relativos a la prohibición de despedir por fuerza mayor y la paralización de la actividad no esencial-- si no incluyen cambios. Tras asegurar que hay una "deriva" hacia las "tesis de Podemos" en materia económica, acusó al jefe del Ejecutivo de "deslealtad" y de "mentir" a su formación.

Maroto ha añadido que el Ejecutivo tiene tiempo para hablar con el PP y evitar así ofrecerle sólo "un trágala", aunque ha dicho también que "la actitud de Pedro Sánchez hoy va en sentido contrario".