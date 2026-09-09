El PP acusa a Sánchez de "mentir" porque "nadie está hablando de disparar" sino de "militarizar la frontera" de Ceuta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir" en relación con la entrada masiva en Ceuta, ya que, según ha recalcado, "nadie está hablando de disparar" sino de blindar la frontera con militares, como hizo Polonia cuando "sufrió también una guerra híbrida".

Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno haya asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hicieron lo "inteligente" al permitir que entraran en la ciudad autónoma, y no "liarse a tiros" como plantea el PP.

En una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha acusado a Sánchez de plantear "un falso dilema" porque "la alternativa no es dejar entrar a 80.000 personas o dispararles". "Eso es un falso dilema, es mentira y además él sabe perfectamente que está utilizando la demagogia", ha enfatizado.

"NO TIENE NI IDEA DE CÓMO FUNCIONAN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD"

Así, Ester Muñoz ha afirmado que el presidente del Gobierno lleva ocho años en Moncloa pero "no tiene absolutamente ni idea de cómo funcionan los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas".

"¿Qué hacen cinco agentes de la Guardia Civil con una avalancha de 20.000 personas?, ¿ponerse a resguardo? ¿Cómo que pudieron elegir? Es mentira", ha enfatizado, para denunciar que además diga que lo que pretendía el PP es "disparar a la gente".

Muñoz ha recalcado que "nadie está hablando de disparar" sino de "militarizar la frontera" con un "cordón" de miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Según ha dicho, eso ocurrió en Polonia, que también "sufrió una guerra híbrida donde se utilizó a personas desde Bielorrusia" y pusieron "un cordón de 10.000 militares".

DICE QUE LAS PERSONAS FALLECIDAS "ES POR CULPA DE SÁNCHEZ"

La dirigente del PP ha destacado que "al Partido Popular que ha gobernado 15 años no le han invadido España dos veces" mientras que al Gobierno de Sánchez sí. "La primera en 2021 y nos prometieron que no volvería a pasar y ahora en 2026", ha aseverado.

En este punto, ha advertido que las más de cien personas que han fallecido es "por culpa de Sánchez". "Al Partido Popular nunca le fallecieron 140 personas en las costas españolas. Ha sido a su Gobierno y es él quien tiene que asumir la responsabilidad", ha avisado.

Sin embargo, ha dicho que tienen un presidente que "jamás asume ninguna responsabilidad sobre nada". "Siempre es culpa de los demás: de Franco, de Aznar, del PP, de los policías, de la Guardia Civil, de las redes sociales, de TikTok, de los oligarcas. Nunca es de él, que lleva ocho años", ha denunciado, para añadir que está "tomándole el pelo a los españoles" y que lo que tiene que hacer es convocar elecciones.

"ESPAÑA TIENE UNOS GRANDES SERVICIOS DE INTELIGENCIA"

Muñoz ha criticado que el Gobierno hable de "crisis migratoria" y que haya cambiado el "relato", exculpando a Marruecos, cuando todos los grupos del Congreso saben que "la invasión ha sido ordenada y planeada" por el país vecino.

"¿Por qué lo ve el CNI? ¿Por qué lo ve la Policía Nacional? ¿Por qué lo ve todo el mundo menos el presidente del Gobierno? ¿Algo tendrá que ver con que le infectaron el móvil y seguimos sin saber exactamente qué información se llevaron?", ha interpelado.

Ante el hecho de que Sánchez diga que hay que prepararse mejor y señale que los servicios de inteligencia tienen que ser más sofisticados, Muñoz ha indicado que con esa declaración el presidente "vuelve a echar balones fuera" porque España "tiene unos grandes servicios de inteligencia y lo han demostrado" porque avisaron de lo que podía ocurrir.

RECHAZA EL REPARTO DE MENORES MIGRANTES

Además, la portavoz del Grupo Popular ha rechazado el reparto de menores migrantes y ha avisado que si España "no reacciona con contundencia, esto va a volver a pasar", alertado así de un posible 'efecto llamada'.

"Si nosotros ahora repartimos por las comunidades autónomas a los menores en lugar de devolverlos a Marruecos con sus familias o con los servicios sociales, pasado mañana no tenemos 80.000, tenemos 200.000 y en vez de 140 fallecidos tenemos a 300", ha advertido, para concluir: "hay que ser responsable".