El PP acusa a Sánchez de "mentir" con su reforma para blindar el aborto porque ya "está garantizado": "Es una estafa"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mentir" con su proyecto de reforma constitucional para blindar el aborto porque, según ha recalcado, ya "está garantizado" poder hacerlo.

"El derecho al aborto está blindado por una ley orgánica. Y por lo tanto, no hacía falta introducirlo en la Constitución, mucho menos en una parte de la Constitución que no habla de derechos fundamentales. Por lo tanto, es una estafa", ha declarado Muñoz.

El Consejo de Ministros aprobó a primeros de abril el proyecto de reforma constitucional para blindar el aborto, en el que el Gobierno propone añadir un cuarto apartado al artículo 43 de la Constitución, referente a la salud.

El próximo jueves el Pleno del Congreso debatirá las enmiendas de totalidad que han presentado PP y Vox, iniciándose así la tramitación parlamentaria de esta reforma, que necesita una mayoría cualificada para ser aprobada.

"NO ES UN PROBLEMA DE LAS MUJERES DE ESTE PAÍS"

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha criticado que esa reforma no vaya por el artículo 15 de la Constitución, "que es el de derechos fundamentales". "Por lo tanto, el Gobierno está mintiendo a la gente, diciéndoles que van a garantizar que sea un derecho fundamental", ha manifestado.

La "segunda mentira" de Sánchez, ha proseguido, es que "está garantizado el aborto" en España. "No hay ninguna mujer en este país que quiera abortar bajo unas condiciones que vienen establecidas en la ley y no pueda hacerlo", ha subrayado.

Además, ha destacado que si se miran los problemas de los españoles en la encuesta del CIS el aborto aparece el último o el penúltimo. "Es decir, no es un problema de las mujeres de este país. Es una mentira", ha afirmado, para añadir que esta reforma del aborto es "una cortina de humo más con la que intentan tapar toda la corrupción que tienen".

ES "IMPRESCINDIBLE" EL APOYO DEL PP: "QUE SE OLVIDEN"

En 'Génova' consideran que se trata de "actos propagandísticos que carecen de mayoría parlamentaria". Es más, creen que Sánchez y su Gobierno "quieren hablar del aborto para no hablar de la "corrupción" que le afecta.

En octubre de 2025, el PP ya descartó la posibilidad de que se pueda meter el aborto en la Constitución porque para reformar la Carta Magna es "imprescindible" el apoyo del PP. "Que se olvide", replicó entonces al jefe del Ejecutivo, que había anunciado que propondría "blindar" el aborto en la Carta Magna con el fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

Los 'populares' señalaron entonces, igual que ahora, que el aborto es un tema con el que el Gobierno busca "distraer la atención" de los ciudadanos de los numerosos casos de presunta corrupción que acechan a su Gobierno y a su familia.

Por ello, los 'populares' ya dejaron claro entonces que no van a ayudar al Gobierno en esa estrategia: "El debate termina aquí". De hecho, recordaron que la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de estar avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional. "No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes", esgrimieron los 'populares'.

EL PP EVITÓ HABLAR DEL ABORTO EN SU ÚLTIMO CONGRESO NACIONAL

El Congreso Nacional que el PP celebró a principios de julio de 2025 --en el que aprobó su ideario político-- evitó en su ponencia Política entrar a debatir sobre temas como el aborto, la eutanasia o la gestión subrogada, asuntos en los que hay distintas sensibilidades dentro de la formación.

En febrero de 2023, el líder del PP afirmó que el aborto no es un "derecho fundamental" pero sí expresó su respeto a que la mujer pueda interrumpir voluntariamente el embarazo conforme a los plazos marcados en la legislación vigente, tras el aval a la ley de 2010 del Tribunal Constitucional.

Además, Feijóo destacó entonces que después de 13 años ni el PP ni el PSOE han "cambiado" ese modelo de plazos. "El aborto es una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación", añadió.

En octubre del año pasado, tras la reforma del aborto anunciada por Sánchez, el jefe de la oposición volvió a asegurar que su posición es "clara y conocida". "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", zanjó.

Según Feijóo, el "verdadero" debate que España necesita es "sobre natalidad, conciliación y futuro" y por eso se comprometió a impulsar, si gobierna, "medidas para que ninguna mujer renuncie a ser madre por motivos económicos, laborales o de vivienda".