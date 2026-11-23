Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ha acusado este lunes al jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" el dinero de los ciudadanos para "alimentar su optimismo electoral" y "fabricar una realidad" con el CIS que "nadie se cree". Por eso, ha avanzado que José Félix Tezanos, director director de esa institución, será uno de los primeros cargos que Alberto Núñez Feijóo destituirá si llega al Palacio de la Moncloa.

"Este será su último CIS si el PP gobierna a partir del domingo", ha prometido el PP en un comunicado, después de que el barómetro del mes de noviembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantenga en cabeza al PSOE, esta vez con una estimación de voto del 34,4% y casi diez puntos de ventaja sobre el PP, que se anota un 24,7%. Por su parte, tanto Vox como Frente Amplio registran caídas.

El Partido Popular ha señalado que hay encuestas que sirven para conocer lo que piensan los españoles y otras "que están diseñadas para tranquilizar a quien las encarga", en referencia a la del CIS. Por eso, ha dicho que Tezanos será "uno de los primeros cargos que Feijóo destituirá cuando sea presidente del Gobierno".

"FICCIÓN DEMOSCÓPICA"

Eso sí, el PP cree que Tezanos "esta vez se ha quedado corto" porque si por Sánchez fuera, "la ventaja del PSOE sería de veinte, treinta o cincuenta puntos". "Total, puestos a hacer ficción demoscópica, que no quede por falta de imaginación", ha apostillado.

Los 'populares' consideran que "la campaña de la remontada del PSOE desmiente al propio CIS". "¿Cómo puede haber remontada si Tezanos da al PSOE una ventaja de diez puntos?", se han preguntado en ese comunicado.

Según el PP, "lo verdaderamente preocupante no es que Tezanos vuelva a publicar una encuesta que es una malversación" sino que Sánchez "esté tan desesperado que necesite recurrir a estos artificios para intentar fabricar una realidad electoral que nadie se cree". A su entender, no se lo cree "ni su propio partido, ni su propio Gobierno, ni sus socios ni nadie que no sea Sánchez o Begoña Gómez".

El PP ha asegurado que Sánchez "utiliza el dinero de los ciudadanos para alimentar su optimismo electoral pero los españoles merecen respeto". Así, ha dicho que los españoles "merecen un CIS independiente, riguroso y al servicio de la sociedad, no un organismo convertido en una herramienta de propaganda política".

"El 29N no votarán las encuestas de Tezanos. Votarán los españoles. Y parece que eso es precisamente lo que más preocupa a Pedro Sánchez", ha finalizado el Partido Popular.