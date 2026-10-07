El PP acusa a los sindicatos de hacer una "huelga política" contra "la oposición" para "favorecer" a Sánchez en campaña

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos' en la Fundación Cajasol. 06 de octubre de 2026, en Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular ha acusado hoy a los sindicatos de organizar una huelga general "política" con el único fin de "favorecer" a Pedro Sánchez en campaña. En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, al afirmar que es una "huelga política manejada" desde el Gobierno "contra la oposición".

Después de que la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, haya admitido que es una huelga "contra la oposición", Sémper ha señalado que "la utilización partidista del movimiento sindical hace un flaco favor a la credibilidad de los sindicatos", dado que se trata de una "huelga política".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Sémper ha indicado que "ha habido motivos más que suficientes para manifestarse en defensa de los derechos de los trabajadores y no lo han hecho", y considera que hacerlo ahora, en campaña electoral, es "una decisión eminentemente política con la intencionalidad de favorecer la acción política de Pedro Sánchez".

"INSTRUMENTALIZACIÓN" DE LAS PERSONAS

Por su parte, Ester Muñoz ha criticado que la propia directora de campaña del Partido Socialista sostenga que "es una campaña contra el PP y no contra el Gobierno, cuando habitualmente las huelgas son contra el Gobierno".

"Cuando el Gobierno promueve huelgas contra la oposición, eso se llama de otra manera y no sucede en países democráticos", ha afirmado la portavoz parlamentaria en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

A su entender, están ante "una huelga política manejada desde las instancias del Gobierno y del poder". "Puedes estar a favor de ella o puedes estar en contra, pero que es política, yo creo que eso nadie cree lo contrario", ha exclamado.

Muñoz ha dicho que "no es casualidad que en ocho años los sindicatos no hayan convocado ninguna huelga general", "como si los trabajadores no hubieran sufrido", y "ahora de repente, en plena campaña electoral, convocan una huelga general".

En este punto, ha indicado que es "evidente" que "la gente vive peor que hace tres años" y que el Gobierno de Sánchez "ha destruido la clase media" en España, pero ha subrayado que lo que "no es de recibo" es la "instrumentalización" de las personas como ocurre con esta huelga. Por eso, ha dicho que es "importante que el 29 de noviembre la gente vaya a votar" porque "no da igual quién gobierne".

"MANIOBRA" CON LOS DECRETOS EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Además, Sémper ha calificado de "disparate democrático" que el Ejecutivo lleve a la Diputación Permanente los decretos de vivienda que el Pleno del Congreso rechazó hace apenas una semana. Así, ha advertido de que se está sentando un precedente "inquietante", al tiempo que ha reprochado al presidente del Gobierno que justifique esta "maniobra" en la Diputación Permanente.

Ante la declaración de Sánchez de que "el Parlamento da la espalda al pueblo", le ha recordado que su propia legitimidad como presidente "se basa en que el propio Parlamento le invistió": "Esto es una especie de utilización de quita y pon de la legitimidad del Congreso de los Diputados".

De la misma manera, Ester Muñoz ha asegurado que se trata de una "maniobra política" y ha resaltado que los reales decretos ley "están previstos para situaciones de extrema y urgente necesidad", algo que no ocurre en este caso porque Sánchez lleva casi ocho años gobernando y no ha hecho "nada". Además, ha señalado que se trata de un "fraude de ley" porque "el mismo decreto ley, con algunas correcciones técnicas, lo acaba de tumbar el Parlamento".

Muñoz ha recalcado que con Sánchez la gente "tiene mucho más difícil acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en compraventa", recordando que antes de que el PSOE llegara a Moncloa la vivienda era "el problema número 16 de los españoles" y ahora ocupa el primer lugar.

LA INFLUENCIA DE PUIGDEMONT EN GENERALES ES RELATIVA

En cuanto a la influencia que puede tener en el voto la decisión del Tribunal Constitucional sobre la amnistía del expresidente catalán huido de la justicia, Carles Puigdemont, Sémper considera que va a ser "muy relativa", ya que "todo lo que tenía que movilizar" ya está "bastante claro".

Al ser preguntado si con la amnistía a los líderes del procés se ha resuelto un conflicto político, Borja Sémper ha señalado que "lo que hubo en Cataluña fue un asalto a la constitucionalidad" realizado por un gobierno que "intentó subvertir el ordenamiento constitucional y pasar por encima de la pluralidad y de la aceptación de la pluralidad de Cataluña".

Y en su opinión, lo que acabó con ese movimiento fue "la realidad" de la pluralidad catalana y la aplicación del Estado de Derecho. Y lo que le parece más relevante de la decisión del Tribunal Constitucional es que se ha avalado amnistiar es la "malversación de fondos públicos" que los dirigentes catalanes utilizaron para conseguir un objetivo político de parte.

Dicho esto, el dirigente de PP ha concluido que "la amnistía y todo lo que rodea el proceso de la amnistía es un profundo error político que sienta un precedente negativo en un Estado de derecho como es el de España".