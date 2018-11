El PP afea a Rivera sus críticas tras el acuerdo sobre el CGPJ y le pide no "etiquetar" a los jueces

Publicado 12/11/2018 16:30:12 CET

García Egea asegura que Marchena goza de "prestigio profesional y autoridad sobrada" para presidir el Consejo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afeado este lunes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sus críticas al acuerdo que han alcanzado Gobierno y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha pedido que deje de "etiquetar a los jueces" diciendo que son "de un partido o de otro" cuando han sido "avalados por sus propios compañeros".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, después de que Rivera haya censurado un acuerdo en el CGPJ que, a su juicio, "da la mayoría" en el órgano a Podemos, algo que ha achacado al PP. Además, ha dicho que el acuerdo es un "escándalo" que forma parte "del pasado" y supone volver "al siglo XX".

El 'número dos' del PP ha destacado que los jueces que optan a formar parte del Consejo "han sido avalados por sus compañeros" y, por tanto, la propuesta para la Presidencia -Manuel Marchena, a instancias del PP-- tiene el "respeto de toda la carrera judicial".

"Marchena es una persona que goza del prestigio profesional y autoridad sobrada entre todos sus compañeros. Por tanto, que el CGPJ lo pudiera presidir una persona como él, que aglutina todas las sensibilidades es una buena noticia para España y para sus instituciones", ha asegurado.

RECUERDA A RIVERA SU OPINIÓN SOBRE MARCHENA

García Egea ha aconsejado a Rivera que deje de "etiquetar a los jueces de un partido o de otro" y ha recalcado que Marchena -que formaba parte del tribunal designado para juzgar el proceso soberanista catalán-- ha sido apoyado por "gran parte de sus compañeros y del espectro político". A su entender, "flaco favor" hace el líder de Cs "etiquetando jueces" que son independientes y han ganado su oposición "con mucho esfuerzo".

"Rivera ha pasado de defender a Marchena como garante del Estado en el juicio del procés a tildarlo de partidista. Le pediría que deje de parecerse a Pedro Sánchez por sus cambios de opinión", ha demandado al líder del partido naranja.

Al ser preguntado si Pedro Sánchez, ha convesado con Casado para cerrar el acuerdo del CGPJ -después de que hace un mes Moncloa rompiera relaciones con el líder del PP por acusar al jefe del Ejecutivo de ser partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en Catalua--, García Egea se ha limitado a decir que sobre conversaciones privadas no puede opinar porque lo desconoce. "Hasta donde yo sé, no conozco ese contacto y ni puedo afirmar ni desmentir porque es algo que no conozco", ha abundado.

Ante el hecho de que el magistrado Andrés Martínez Arrieta vaya a ser previsiblemente el que sustituya a Marchena en el juicio por el procés, el secretario general del PP ha señalado que él confía "absolutamente en la Justicia española" y no le importa quien sea el ponente sino que se cumplan las leyes.