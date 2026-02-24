El PP afirma que "no tiene sentido" desclasificar sobre el 23-F mientras se "ocultan" los documentos sobre Rafal Rubí

Archivo - El senador del PP Cristóbal Marqués. - PP - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador y secretario general del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, ha afirmado este martes que "no tiene sentido" desclasificar documentos sobre el 23-F y a la vez "negar" información actual a los representantes públicos, en referencia a la negativa del Ministerio de Cultura a facilitar el expediente remitido a la Unesco sobre las obras del tramo menorquín Rafal Rubí.

Estas afirmaciones se producen después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mostrara su "desacuerdo" por el inicio de las obras en el tramo de la carretera general que afecta al entorno de las navetas de Rafal Rubí, incluidas en la declaración de Patrimonio Mundial de 'Menorca Talayótica', y trasladara documentación al organismo internacional.

Posteriormente, la Unesco emitió consideraciones sobre el proyecto, recomendando evaluaciones adicionales, lo que abrió un cruce de reproches entre administraciones.

En este contexto, Marqués, junto al diputado 'popular' por Baleares en el Congreso, Joan Mesquida, ha recordado que el PP solicitó hace tres meses el expediente completo remitido por el Ministerio a la Unesco. "¿Por qué se oculta el acceso a este expediente? ¿Qué quieren esconder?", ha planteado el dirigente 'popular'.

Según ha afirmado el senador 'popular', por las respuestas públicas del organismo internacional han podido constatar que se remitió documentación "no oficial", procedente de otras entidades y no validada por los técnicos del Consell Insular.

"Todos los informes favorables validados por técnicos del Consell se han remitido al Ministerio y entendemos que el Ministerio los ha mandado a la Unesco, pero no lo sabemos a ciencia cierta", ha explicado.

Asimismo, ha asegurado que también se enviaron "otros documentos no oficiales, no validados por ningún técnico del Consell". "¿Con qué intencionalidad? Todos sospechamos que es puramente política", ha añadido.

Por todo ello, ha reiterado que el PP seguirá reclamando, tanto en el Congreso como en el Senado, el acceso a toda la documentación relacionada con esta iniciativa.