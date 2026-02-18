Urtasun manifiesta su desacuerdo ante el inicio de las obras de Rafal Rubí y pide una reunión al Govern y Consell

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MENORCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha traslado su preocupación y desacuerdo ante el inicio de las obras en la carretera general de Menorca, que incluyen el tramo que afecta a las navetas de Rafal Rubí, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.

En este sentido, el ministro ha remitido una carta al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y al presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, para solicitarles una reunión ante el comienzo de las obras.

En su misiva, Urtasun ha reiterado su "preocupación y desacuerdo por el hecho de haber iniciado las obras sin haber logrado previamente un acuerdo que permita dar cumplimiento al mandato del Comité de Patrimonio Mundial, que insta a no llevar a cabo ninguna intervención antes de que se hayan tomado decisiones difícilmente reversibles".

Asimismo, ha subrayado que el Comité recomienda realizar una evaluación de impacto patrimonial que tenga en cuenta todas las alternativas posibles.

Desde el Ministerio de Cultura han recordado que el pasado 20 de octubre de 2025 el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco remitió una carta, junto al informe de Icomos Internacional sobre el estado de 'Menorca Talayótica', que fue trasladado al Consell de Menorca.

El informe recomendaba detener el proyecto de construcción del paso elevado en la carretera próxima a las navetas talayóticas de Rafal Rubí y buscar una solución de consenso que no afectase a este bien Patrimonio Mundial.

"Sin embargo, el Consell Insular de Menorca ha iniciado las obras en esta carretera sin el acuerdo previo de la Unesco, lo que pone en peligro la conservación e integridad de 'Menorca Talayótica' y su entorno", han concluido.