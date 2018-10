PP afirma que será "la garantía" de que el Estatuto "no se desborda" frente a "las bases de ruptura" de PNV y EH Bildu

Publicado 23/10/2018 17:06:06 CET

GERNIKA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que su partido será "la garantía" de que el Estatuto "no se desborda", frente a "las bases de ruptura" acordadas por PNV y EH Bildu para lograr un nuevo estatus para Euskadi, que, a su juicio, suponen "la mayor amenaza" al texto estatutario. Además, ha defendido "la vigorosa actualidad" del Estatuto de Autonomía y ha rechazado que esté incumplido.

Durante su intervención en el acto celebrado junto al árbol de Gernika (Vizcaya), en la Casa de Juntas, para conmemorar el 39 aniversario del Estatuto de Autonomía, Alonso ha recordado que su partido está "donde ha estado siempre, en la defensa de la convivencia entre los vascos, de la defensa constitucional, de las autonomías y del autogobierno".

El líder de los populares vascos ha recordado que "la primera virtualidad" del Estatuto de Gernika es que, "por primera vez, los tres territorios vascos conformaron una unidad política, accedieron a su autogobierno, actualizaron sus derechos históricos y su base foral y, por tanto, pudieron emprender un camino, que ha sido difícil, duro, lleno de obstáculos, donde ha habido enemigos de la convivencia, una banda terrorista que intentó eliminar y liquidar" el texto estatutario, "símbolo de reencuentro entre vascos, con sus diferencias, con su diversidad y sus particularidades".

"Creo que es el camino posible de futuro para el País Vasco, es el que garantiza que podamos seguir avanzando en hacer un País Vasco más próspero, más unido y que vaya superando los problemas del pasado", ha manifestado.

En esta línea, ha señalado que el PP ha ido a Gernika en esta jornada a "reafirmarse en la defensa de este modelo de convivencia", de los pactos y consensos básicos, y por lo tanto, del Estatuto de Autonomía de Gernika.

Alfonso Alonso ha lamentado que este texto estatutario sea objeto ahora "de una campaña de desprestigio por parte de sectores del nacionalismo vasco, por parte del propio partido que está en el Gobierno", en alusión al PNV.

"No se le oye normalmente hablar bien del Estatuto de Gernika, prefieren hacer un discurso en negativo, tratan de introducir una idea que es falsa, que no se ajusta a los hechos y dicen que el Estatuto no está cumplido", ha dicho.

SIN INCUMPLIR

Alonso ha destacado que "la realidad lo desmiente" porque, en la actualidad, la Comunidad Autónoma Vasca "gestiona competencias que ni siquiera estaban previstas en el Estatuto". "Dispone hoy, dentro del marco constitucional, del mayor nivel de autogobierno que tiene ninguna región dentro del mundo. Por tanto, ésa es la realidad de la que nosotros nos sentimos orgullosos, que reivindicamos y que defendemos. Nos gustaría estar más acompañados en esa defensa, pero nosotros vamos a seguir estando aquí", ha asegurado.

En este contexto, ha querido enviar un mensaje de "confianza" a los miembros de su partido. "A pesar de todo, hoy celebramos aquí el 39 aniversario. Yo estoy convencido de que estaremos, y yo vendré a celebrar como vasco el 50 aniversario del Estatuto", ha apuntado.

El presidente del PP vasco ha indicado que el Estatuto es lo que "ha cobijado y dado seguridad a lo largo de todos estos años" a los ciudadanos de Euskadi.

"Estoy convencido de que el Estatuto tiene una naturaleza y una virtualidad muchísimo más vigorosa y más profunda que los ataques a los que siempre ha estado sometido. Hoy recibe el respaldo de más del 80 por ciento de los ciudadanos vascos, se sienten cómodos con este Estatuto, se sienten cómodos en este marco de encuentro y desconfían de las aventuras que pueden llevar a escenarios de ruptura, a escenarios soberanistas o a que nos ocurran situaciones similares a las que estamos viendo en otras comunidades autónomas", ha indicado, en alusión a Cataluña.

Por ello, ha apuntado que el Estatuto es "el escenario del encuentro, de la moderación y de la posiblilidad", el que "permite avanzar". "Estoy orgulloso de estar aquí con mis compañeros de Bizkaia, con quienes realizan su labor política en estas Juntas Generales, al lado del árbol de Gernika, que es símbolo de libertades y de los fueros vascos", ha subrayado.

En esta línea, ha reivindicado "la raíz profundamente vasca" de los populares vascos, "anclada en la tierra donde están también las raíces del árbol de Gernika, y de poder defender la convivencia que permite mirar el futuro con más ilusión".

"Hay una sombra, un acuerdo, unas bases, que son bases de ruptura, se han pactado en el Parlamento vasco entre el PNV y EH Bildu, representa hoy la mayor amenaza al Estatuto de Gernika, provoca el rechazo de mucha gente, pero en nosotros provoca un sentimiento de responsabilidad. Y es que nuestra función es ser garantía de que este marco no se desborda y de que este marco va a seguir siendo la referencia inexclusable de la política en Euskadi y de la convivencia entre los vascos con el resto de España", ha concluido.