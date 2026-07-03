PP alega que el pacto en Andalucía es "por la estabilidad" y que la "prioridad nacional" es sacar a Sánchez de Moncloa

Archivo - (I-D) El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular y diputado, Borja Sémper; la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra y el líder de VOX, Santiago Abascal, salen de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios dirigentes de la dirección nacional del Partido Popular han salido hoy a defender el pacto en Andalucía con Vox para que Juanma Moreno siga siendo presidente de la Junta, en este sentido han asegurado que es un acuerdo "por la estabilidad", alegan que los 'populares' son todos moderados y apuntan que la "prioridad nacional" es "sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha explicado en 'La Mirada Crítica', de Telecinco, que el pacto del PP con Vox en Andalucía no es para investir a Juanma Moreno como presidente, sino que se trata de un "pacto por la estabilidad en Andalucía durante los próximos cuatro años" y que responde a la "proporcionalidad" de los votos.

De hecho, rechaza que Vox les haya ganado la partida por incluir la prioridad nacional en el acuerdo y ha afirmado que lo importante es responder al mandato de los andaluces que fue "conformar un Gobierno con el PP al frente" pero con una estabilidad que no puede garantizar en solitario el PP.

Así, ha destacado la "transparencia" del pacto, así como la bajada de impuestos acordada o el llevar a cabo auditorías para que los ciudadanos sepan el coste de las cosas.

Gamarra también ha defendido, como ha hecho Juanma Moreno, que la prioridad nacional es el "arraigo", algo que considera "absolutamente natural" porque se lleva practicando muchos años desde las CCAA, los ayuntamientos y las diputaciones, según la dirigente 'popular'.

EN EL PP "TODOS SOMOS MODERADOS"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, también ha defendido durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, que el concepto del 'arraigo' se lleva aplicando años y ha puesto como ejemplo que en su ciudad natal, San Sebastián, se exigen un mínimo de tres años residiendo allí para poder optar a una vivienda de protección oficial. Ha insistido en que lo lógico es que tengan prioridad los ciudadanos que han residido más tiempo y aportado en el lugar donde residen, independientemente del color o el origen.

Y sobre la acusación de la izquierda de que Juanma Moreno ha dejado de ser el "moderado" del PP, Sémper ha querido dejar claro que en su partido son "todos moderados" en el sentido de que "todos" entienden que la política debe ser "entender la prioridad de la sociedad y gobernar para todos". Para Borja Sémper, "Juanma Moreno es un exponente más de ello, igual que lo son el resto de líderes del Partido Popular".

LA PRIORIDAD NACIONAL ES SACAR A PEDRO SÁNCHEZ DE MONCLOA

También el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha salido a defender el pacto del PP con Vox en Andalucía durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, alegando que se siente "cómodo" con lo que "emana" de algo tan "sacrosanto" como es el voto de los ciudadanos.

No obstante ha precisado que con lo que se siente incómodo es cuando escucha "algunas afirmaciones del partido Vox", pero "tan incómodo" como cuando escucha otras afirmaciones "mucho más peligrosas de otros partidos, como pueden ser Podemos, Sumar o el PSOE", o cuando ve que la "corrupción" campa a sus anchas en el Gobierno.

Dicho esto, ha advertido de que la prioridad nacional para su partido es "sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa". Así, cree que si el presidente del Gobierno tuviera un "ápice de responsabilidad, que si creyera en el Estado de Derecho y amara un poco a nuestro país, ya estaría convocando" elecciones.

También ha alegado que en Andalucía los socialistas tuvieron que gobernar muchas veces con una "izquierda radicalizada a la que también tenían que hacer cesiones" absolutamente injustificables desde su punto de vista.

Ahora, sin embargo, ha alegado que Andalucía tiene ahora unas cifras "nunca pensadas por los andaluces, ni por nadie del conjunto de los españoles".