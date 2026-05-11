El PP amenaza a los ministros con "acciones judiciales" por sus ausencias en el control del Senado

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha encargado un estudio jurídico para valorar la "responsabilidad individual" de los ministros del Gobierno por sus ausencias en el control del Senado, amenazando con diferentes acciones parlamentarias y judiciales por este "absentismo laboral".

Así se ha pronunciado el PP a través de un comunicado después de que el Gobierno haya comunicado que en el Pleno de este martes faltarán hasta diez ministros. "Ministros que huyen de su responsabilidad haciendo una clara dejación de funciones. En una democracia parlamentaria, el Gobierno gestiona en los despachos y da la cara en las Cortes", añade el PP.

Según los 'populares', "todos y cada uno de los que están rodeados por escándalos huyen sistemáticamente del Pleno del Senado", poniendo como ejemplo las ausencias del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "para no tener que rendir cuentas por la degradación de la imagen del país en el exterior" o la de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, desde la comisión de investigación del apagón.