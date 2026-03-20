El PP anticipa un "vía crucis" judicial para Sánchez tras la decisión de mandar 'caso Begoña Gómez' a un jurado popular

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez afronta una nueva sesión de control en el Congreso teniendo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mandar el 'caso Begoña Gómez' a un jurado popular anticipa un "vía crucis" judicial para el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han indicado fuentes 'populares', que han recordado que en abril comenzará el juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y, en mayo, el juicio contra el hermano del jefe del Ejecutivo.

En concreto, Peinado ha insistido este viernes en su decisión de enviar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a un jurado popular si el caso llega finalmente a juicio y ha citado a los investigados, la Fiscalía y las acusaciones el próximo 1 de abril.

En un auto de 47 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, también acuerda la acumulación conjunta de la investigación de los hechos en una pieza separada por un "hipotético delito de malversación de caudales públicos" contra Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

EL PP RECUERDA TAMBIÉN EL JUICIO A ÁBALOS Y AL HERMANO DE SÁNCHEZ

Los 'populares' han asegurado que tras un viernes "de motín" a Pedro Sánchez por parte de sus socios de Gobierno con el decreto para paliar los efectos de la guerra de Irán, ha llegado la citación judicial a la mujer del presidente, "previa a un juicio con jurado popular por cinco delitos".

"Una nueva resolución que anticipa todo un vía crucis judicial para el entorno de Sánchez el próximo mes", han señalado fuentes del PP, que han indicado que seis días después de la declaración de Begoña Gómez, comenzará el juicio oral contra José Luis Ábalos y Koldo García, que se prolongará durante todo el mes.

Asimismo, el PP ha subrayado que mayo "no será más tranquilo" para Sánchez con "el inicio del juicio oral contra su hermano". "El Gobierno de Sánchez va de Yolanda Díaz a Begoña Gómez y pasa por los juicios a su número 2, al guardián de sus avales, y a su hermano", han resaltado las mismas fuentes.

"EL MANDATO DE SÁNCHEZ ESTÁ VISTO PARA SENTENCIA"

El PP ha destacado que este viernes además se ha sabido que la Fiscalía Europea "ha abierto una investigación por malversación de fondos públicos en la vía del accidente de Adamuz y que la investigación europea sobre el apagón en España señala a Red Eléctrica, a la desconexión de las renovables y a una 'regulación no adecuada' como las causantes del mismo". "Es decir: apunta de forma clara al Gobierno", han resaltado los 'populares'.

Por todo ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha concluido que están ante "un fallo multiorgánico" de un Gobierno con un presidente "hipotecado y chantajeado por sus propios socios y atrincherado en la Moncloa para hacer frente a todos los juicios por corrupción contra su entorno más cercano". "La huida toca a su fin y el mandato de Sánchez está visto para sentencia: tanto en las urnas como en los tribunales", ha finalizado.