MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido cuentas a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber actuado ante las irregularidades en la compra de material sanitario de la trama vinculada a Koldo García Izaguirre y por haber "mediado en el rescate de Air Europa", teniendo "al lado" al ex asesor del exministro José Luis Ábalos, y también ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Coca, mordidas, prostíbulos, saunas, eso es Koldo, eso es Tito Berni, y no lo olvide nunca, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta La Moncloa".

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso durante el rifirrafe que la titular de Hacienda ha mantenido por un lado con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y por otro con el responsable económico de los 'populares', Juan Bravo.

La titular de Hacienda ha replicado exigiendo al partido de Alberto Núñez Feijóo que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto fraude fiscal que se atribuye a su pareja, y echando en cara a Bravo que, durante su etapa como consejero andaluz, la Junta continuara adjudicando contratos "a dedo", pese a que ya no estaba habilitada para realizar contratos de emergencia por la pandemia.

