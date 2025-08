El PP apunta a los vínculos de Zapatero con China tras el contrato del Gobierno con Huawei

Ezcurra considera al expresidente como "el "sospechoso habitual de siempre", mediador con Maduro y con Puigdemont

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP cree que el contrato que ha adjudicado el Gobierno a la empresa china Huawei para la gestión y almacenamiento de las escuchas policiales se debe a los presuntos vínculos del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con China y por tanto, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que aclare hasta dónde llega el "zapaterismo" y que deje encubrir los "contratos con narcodictaduras" del exlíder socialista.

Ha sido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien, en declaraciones ante los medios de comunicación en León, ha señalado algunos datos "sospechosos" que podrían, a su juicio, explicar "quién, cómo y por qué" se ha suscrito este contrato.

ALDAMA, ASESOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA

Concretamente, la también eurodiputada del PP ha explicado que la primera vez que el Gobierno de España firmó un contrato con esta empresa fue bajo el mandato de Zapatero y además, ha precisado que el Jefe de Seguridad de Huawei en nuestro país, Segundo Martínez, también estuvo vinculado al Ejecutivo de Zapatero.

"¿Qué empresa contrató con Huawei en febrero de 2021? La empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, en la misma fecha en la que Huawei contrató a Víctor de Aldama como asesor externo a razón de 12.000 euros al mes", ha proseguido.

Por último, ha advertido de que la empresa encargada de los asuntos públicos de esta multinacional en Europa es la de José Blanco, "la cara visible de una agencia constituida con Antonio Hernando, hasta hace no mucho jefe de gabinete adjunto de Pedro Sánchez y, no por casualidad, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales", en palabras de Ezcurra.

UN RETIRO "DORADO" A COSTA DE LOS ESPAÑOLES

Ante esto, la dirigente 'popular' ha reclamado al Gobierno que "dé una explicación", no solo porque considera que Huawei es una empresa "poco fiable" y se le va a dar acceso a una información "muy sensible", sino porque cree que hay una "delgada línea" entre Huawei y el "sospechoso habitual de siempre", en referencia a Zapatero. "El mediador de plus ultra con (Nicolás) Maduro en Venezuela, el mediador de (Carles) Puigdemont en Waterloo y el operador político a sueldo de regímenes autoritarios", ha incidido.

Ezcurra considera que ha llegado "el momento" de que el Gobierno de Sánchez deje claro "dónde termina el zapaterismo" porque "esto ya no es una cuestión de amiguismos, ni de partidismo, es una cuestión de seguridad nacional" y por tanto, no se pueden usar "excusas" para "encubrir contratos con narcodictaduras para financiar un retiro dorado a Zapatero a costa de la dignidad democrática de todos los españoles".

Previamente, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, había aprovechado para responder a las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en las que acusaba a los 'populares' de hacer "demagogia" con el contrato adjudicado por el Gobierno a la empresa china Huawei para la gestión y almacenamiento de las escuchas policiales y les pedía "no alarmar inútilmente" porque la seguridad "está garantizada".

RESPUESTA AL MINISTRO ALBARES

Bravo cree el ministro debería explicar si "tiene o ha tenido" alguna relación con China que pueda "justificar" su defensa de la decisión del Ejecutivo pues considera que las evidencias con este asunto, así como las advertencias que se lanzaron desde la Unión Europea o Estados Unidos "nadie puede discutirlas" y se ha preguntado qué ha cambiado en el Gobierno para que cambie de opinión en tan poco tiempo.

"No creo que haya cambiado mucho del año 2023 al año 2024, salvo las visitas de (José Luis Rodríguez) Zapatero, (Pedro) Sánchez e (Salvador) Illa a China", ha sugerido. De hecho, en otra entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Bravo también ha señalado que "a lo mejor" dichos viajes de los dirigentes socialistas "podrían tener algo que ver" con que "desaparezcan" esas referencias a los riesgos de China en los informes del Gobierno.