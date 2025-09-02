El PP asegura que sus presidentes autonómicos no pedirán la quita de deuda: "No entrarán en la trampa del Gobierno"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que la postura de su partido y de su presidentes autonómicos es "muy clara" en relación sobre la quita de la deuda a las comunidades, avisando de que la rechazan y de que "no entrarán en esa trampa" del Gobierno de España.

"No una, dos veces todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del Gobierno. No una, dos veces ayer, multitud de presidentes autonómicos salieron a decir que no participan de esta farsa del Gobierno", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlamento.

En este sentido, Muñoz ha recordado que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía cuando era consejera andaluza que no quería quita ni refinanciación, sino una nueva ley de financiación autonómica, "que es la postura del Partido Popular". "Llevamos años diciéndolo", ha insistido.

La dirigente del PP ha señalado que la actual ley de financiación procede de un pacto en 2009 entre el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el entonces tripartito catalán, "que se hizo sin hablar con el resto de comunidades autónomas".

"Aquellos para los que se hizo 'ad hoc' esa ley de financiación ya no les vale y entonces la propuesta es que las consecuencias de una mala gestión por parte de los independentistas y los socialistas en Cataluña las sumamos todos los españoles, porque la deuda no desaparece", ha indicado.

LOS PRESIDENTES DEL PP SON "GENTE CON PALABRA"

Además, Muñoz ha advertido que con la quita autonómica, la deuda no desaparece, sino que se reparte "y la pagan todos los españoles". También ha apuntado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avisado que las comunidades no podrán destinar a gasto público el ahorro generado por la quita, ya que la regla de gasto lo impide. "Es que intentan mentir a la gente y se creen que no leemos todo", ha apostillado la diputada del PP.

Por ello, ha insistido en que los presidentes autonómicos del Partido Popular son "gente con palabra" y han firmado que rechazan esa quita. "Por lo tanto, no voy a valorar qué pasaría si alguno no hiciera lo que ha firmado en dos papeles. No entro en esa quimera", ha respondido la portavoz parlamentaria a preguntas de los periodistas.