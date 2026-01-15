El PP asegura que quiere a Maduro "de vuelta" a Venezuela para que vaya a la cárcel junto a Delcy Rodríguez y Cabello

Archivo - La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Álvarez de Toledo, a Albares: "Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia y ustedes al presidente legítimo"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) - La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este jueves al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de "postrarse" en el Congreso ante la "torturadora" Delcy Rodríguez y ha recalcado que el PP quiere que Nicolás Maduro regrese a Venezuela para que vaya a la cárcel del Helicoide.

"Nosotros también, señor Albares, queremos a Maduro de vuelta en Venezuela. Lo queremos con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y con Diosdado Cabello. Los cuatro en el Helicoide", ha espetado al jefe de la Diplomacia española, en alusión a la actual presidenta encargada, el presidente de la Asamblea Nacional y el ministro del Interior de Venezuela.

En su segunda intervención en debate del Pleno del Congreso para informar sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro por EEUU, Álvarez de Toledo ha recalcado a Albares que tomar el pelo a los venezolanos es "no llamar dictador a Maduro, blanquear a la dictadura", "criticar la operación de Trump pero arrogarse" después los resultados o participar desde la embajada de España en Caracas "en una maniobra sórdida para sabotear al mandato popular y democrático".

"Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia, ustedes extrajeron al presidente legítimo y le establecieron condiciones para venir aquí", ha dicho, para señalar que Edmundo González es "un hombre con coraje y con valor" y eso es algo que "no tiene" el Gobierno de España.

"ZAPATERO, EL GRAN BLANQUEADOR DE LA DICTADURA"

Tras repasar las críticas de la oposición venezolana a José Luis Rodríguez Zapatero, al que han llamado "vocero de la dictadura", entre otros calificativos, Álvarez de Toledo ha afirmado que el expresidente del Gobierno ha sido "el gran blanqueador de la dictadura" junto al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Es más, ha dicho que "siempre utilizan esa vía espuria, el diálogo" para "revestir la maldad" porque Zapatero "participó en una veintena de procesos" y "todos sirvieron para dar oxígeno a la dictadura". "Llaman diálogo a la claudicación, discreción a la corrupción, paz a las cárceles, estabilidad a los cementerios, fascistas a los demócratas y amigos a los torturadores", ha apostillado.

Además, ha recordado que Delcy Rodríguez llamó "príncipe" a Zapatero. "Mi príncipe de las tinieblas. A Koldo lo he llamado K, con una confianza corrupta. Por curiosidad, señor Albares, ¿a usted cómo lo llama? ¿A de acólito, de aliado, de adlátere, de alcahuete? Se ha vuelto a postrar aquí dentro, en esta Cámara, ante una torturadora", le ha espetado.

RECRIMINA A SÁNCHEZ QUE NO FELICITARA A MARÍA CORINA MACHADO

Álvarez de Toledo ha recriminado a Sánchez que no fuera "capaz" de felicitar a María Corina Machado tras lograr el Premio Nobel de la Paz cuando era "fácil" hacerlo con un "simple tuit" en redes sociales. De hecho, ha dicho que el presidente del Gobierno optó por "mentir" al decir que nunca felicita a los que ganan este galardón.

"Cinco segundos en su timeline bastaron para desmentirlo. Había un reguero de felicitaciones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué prefirió quedar como un mentiroso compulsivo, que lo es, antes que irritar a la cúpula criminal chavista? ¿Tan cogido lo tienen?", ha preguntado, para añadir que confía en que el exministro José Luis Ábalos y "todos los demás" lo cuenten.

REPLICA A RUFIÁN Y A PATXI LÓPEZ

Álvarez de Toledo también ha aprovechado su intervención para atacar al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al que ha preguntado si cuando acusa a Trump de "dar un golpe de Estado, habla como especialista", aludiendo a lo que ocurrió en Cataluña en 2017. "Y una cosa más, antes de cuestionar la dignidad de María Corina Machado, mírese largamente al espejo y lávese la boca", le ha espetado.

También ha respondido al portavoz del Grupo Socialista, Paxti López. "Si tú le enseñas a Pedro lo que es una nación, yo te enseño a ti lo que es una democracia", ha afirmado la portavoz adjunta del Grupo Popular.