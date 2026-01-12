El PP ataca a Sánchez por el veto de Sumar al decreto de incentivos a caseros: "Ni los socios le compran su plan trucho"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cargos del PP han cargado duramente este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el rechazo de Sumar al real decreto ley que incluye incentivos a caseros que no suban el precio del alquiler y ha señalado que ya ni sus socios "le compran su plan trucho".

Sánchez ha anunciado que el Gobierno enviará al Congreso un decreto ley con una bonificación fiscal completa en el IRPF para compensar a los caseros, de manera que con esa ayuda ganarían lo mismo que si incrementasen el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

Sumar ha avanzado que descarta apoyarlo en el Congreso porque se ha hecho "pensando en los rentistas". Para el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, esta propuesta es "un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", en palabras del portavoz de Vivienda de esa formación, Alberto Ibáñez.

TELLADO: "SÁNCHEZ YA NO ES CAPAZ NI DE EVITAR HACER EL RIDÍCULO"

Los 'populares' han ahondado en la división entre PSOE y Sumar. "Ya no es que este Gobierno no tenga apoyos en el Parlamento. Es que no tiene apoyos entre el propio Gobierno", ha declarado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

Más duro se ha mostrado el secretario general del PP, Miguel Tellado, al asegurar que el presidente del Gobierno "ya no es capaz ni de evitar hacer el ridículo". Por su parte, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha indicado que "ni los socios le compran a Sánchez su plan trucho". "Siete años de progresismo sanchista: dicen que van a corregir el mercado y acaban corrigiéndose entre ellos...", ha añadido en 'X'.

De la misma manera, la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado que "a los 10 minutos de anunciar una medida, sus propios socios ya la habían tumbado". "Así gobierna Sánchez: sin apoyos ni rumbo", ha afirmado en la misma red social.

También la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que, en la misma mañana que Sánchez ha anunciado su medida, "la otra parte del Gobierno" le ha dicho que "de eso na de na". "No o hay nadie al volante", ha enfatizado.

Finalmente, el portavoz de Transportes del PP en el Congreso, Héctor Palencia, ha indicado que Feijóo ha contrapuesto las 15 medidas "serias y trabajadas" para solucionar el problema de la vivienda que Alberto Núñez Feijóo ha presentado hoy en Barcelona con las "tres ocurrencias" de Pedro Sánchez que "su Gobierno tumba en cuatro horas". "Vivienda, improvisación y propaganda. Ese es el nivel", ha manifestado.