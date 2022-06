El PP avisa a Albares de que "se equivoca de enemigo" y el ministro les acusa de buscar solo desgastar al Gobierno

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso, Valentina Martínez, ha advertido este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que el Gobierno "se equivoca de enemigo" tras afear que sus socios de coalición no asistieran la semana pasada al 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN.

Durante la sesión de control en el Pleno del Congreso, Martínez ha lamentado el "bochornoso espectáculo" que supuso el que "una parte del Gobierno boicoteó un acto del Gobierno" dado que ninguno de los ministros de Unidas Podemos acudió al acto que presidió el Rey Felipe VI y en el que estuvieron, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.

Asimismo, ha refutado que a PSOE y Podemos les separen "diferencias testimoniales", como sostuvo Sánchez, reivindicando que en lo relativo a la OTAN y al gasto en defensa mantienen "concepciones del mundo antagónicas" y advirtiendo del "coste para la credibilidad" de España que tienen las diferencias en materia de política exterior.

Por todo ello, ha puesto en duda que el Gobierno esté "a la altura" del desafío que representa acoger la cumbre de la OTAN los próximos 29 y 30 de junio, cuando "los ojos de Occidente estarán puestos en Madrid".

Albares ha coincidido con ella en que España será el foco de atención mundial pero ha aprovechado para reprochar lo que a su juicio es una "doble vara de medir" por parte del PP, puesto que al acto de aniversario no asistió el expresidente Mariano Rajoy, como sí hicieron Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

"Estoy seguro de que tenía fundadas razones para no haber asistido a un acto tan importante", ha comentado, evitando así "presuponer mala fe cuando alguien se ausenta" como a su juicio está haciendo el PP con Podemos.

AL PP LE DA IGUAL HACER DAÑO CON TAL DE DESGASTAR

Así las cosas, ha acusado al PP de seguir donde estaban hace 40 años, cuando apoyaban la entrada en la OTAN pero pidieron la abstención porque "les da igual hacer daño a España si eso puede de alguna forma erosionar algo al Gobierno". "Hoy siguen igual, les da igual hacer daño a la imagen de España si creen que eso puede desgastar un poco al Gobierno", ha insistido.

La diputada del PP se ha defendido lamentando que con sus palabras el ministro "vuelve a equivocarse de enemigo". "Son sus socios los que le han acusado de prevaricar y dar 37 millones en contratos a dedo", en referencia a la organización de la cumbre de la OTAN, y recordando que el secretario de Estado de la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, ha animado a manifestarse en contra del evento.

"Tiene el hombro del PP desde hace semanas pero solo nos da codazos", le ha reprochado al ministro Martínez, para quien el Gobierno no quiere el apoyo de los populares sino que se siente "muy cómodo en la confrontación". "No quieren pactar nada porque les obligaría a pensar qué quieren pactar", ha acotado.

Por su parte, Albares le ha pedido que se lea los periódicos, después de que la diputada del PP le haya dicho que no ha llevado al Consejo de Ministros la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN porque sus socios de Gobierno no lo apoyan.

El ministro ha aclarado que si no lo hace es porque aún no hay protocolo de adhesión ya que "Turquía la bloquea". "Infórmese, señoría", ha insistido, asegurando que "la cumbre va a ser un éxito" y echando en cara al PP que "no quieren arrimar el hombro, solo quieren desgastar al Gobierno".