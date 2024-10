PP balear sobre si Vox apoyará techo de gasto: "No quiero decir que somos optimistas, pero trabajaremos con esa actitud"

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha dicho que no quiere ser "optimista", en relación con la aprobación del techo de gasto con el apoyo de Vox, pero ha afirmado que trabajarán "con esa actitud".

Así se ha expresado este miércoles el 'popular' en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces tras ser preguntado por las negociaciones con Vox para aprobar el techo de gasto.

"No quiero venir aquí a decir que somos optimistas, pero sí que trabajaremos con esa actitud y lo que se tiene que contemplar es que el techo de gasto quede aprobado", ha afirmado, remarcando que presentar el techo de gasto es potestad del vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

Por otro lado, en relación con la enmienda a la totalidad a la derogación de la Ley de memoria democrática presentada por la oposición y que se debate en el próximo pleno, Sagreras ha reafirmado que el PP ya dijo que derogarían esta ley, puesto que ya existe la Ley de fosas.

En cuanto a los anuncios en materia turística que hizo la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el debate de política general, el portavoz ha recordado que son propuestas que se trabajarán en la Mesa para el pacto por la sostenibilidad.

Sobre aumentar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en temporada alta y bajarlo en temporada baja, Sagreras ha señalado que MÉS per Mallorca anunció que está a favor de subirla y Vox, de bajarla. "No veo que no tengamos éxito en votaciones y resoluciones", ha agregado.

EL portavoz ha destacado también la "capacidad de llegar a acuerdos" del PP, dado que pactaron con la izquierda y con la derecha en las propuestas de resolución del debate de política general.

"En el PP lo tenemos claro, el mandato de las urnas nos pidió cambio y el cambio no es solo en las políticas, también en la manera de hacer política", ha puntualizado, subrayando que el PP aprobó 59 de las 60 propuestas de resolución presentadas.

Asimismo, ha considerado que el PSIB está "tocado y hundido" y que su portavoz, Iago Negueruela, está completamente desubicado e instalado en el 'no' permanente". "Esta deriva es una muy mala noticia para la salud democrática de nuestras islas", ha lamentado.

No obstante, ha añadido que el PSIB este martes en el pleno se abrió a aceptar algunas propuestas del PP. "Esta es la actitud", ha considerado. En esta línea, ha agradecido a Vox, al diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, y a MÉS per Mallorca su "talante negociador".